L’ingresso ufficiale di don Paolo Fumagalli a Somma Lombardo si terrà il 16 novembre

È arrivato a Somma Lombardo lo scorso 1 settembre, don Paolo Fumagalli si è ambientato subito bene nella nuova parrocchia e comunità pastorale Maria Madre presso la Croce. L’ingresso ufficiale avverrà domenica 16 novembre alle ore 10.00 in Basilica di Sant’Agnese, prima Domenica di Avvento, e per noi di Rito Ambrosiano segna l’inizio di un nuovo anno Liturgico.

Il Decano, don Fabrizio Crotta, leggerà il decreto di nomina dell”Arcivescovo. La presa di possesso avverrà per mano del vicario episcopale di Varese, don Franco Gallivanone.

Ci saranno alcuni riti che verranno compiuti, prima che il vicario episcopale annunci: ecco il vostro parroco don Paolo Fumagalli.

Il vicario episcopale innanzitutto porge delle domande al nuovo parroco, rinnovo delle promesse fatte al Vescovo nel giorno dell’ordinazione sacerdotale e obbedienza ai superiori. Dopo di che verranno consegnati al nuovo parroco alcuni simboli: Il libro dei Vangeli, gli olii Santi, la stola viola con la quale il nuovo parroco si porta al confessionale segno che lo stesso è chiamato a riconciliare i fedeli. Il nuovo parroco si recherà al fonte battesimale e con l’acqua benedetta aspergerà l’assemblea. Infine verranno consegnate al nuovo parroco le chiavi del Tabernacolo e la ferula simbolo del pastore. Infine, il vicario episcopale, dirà la formula: Ecco il vostro parroco don Paolo Fumagalli.