L’omicidio di Edoardo Sarchi in Albania e le incongruenze dei testimoni

Una notte di interrogatori, contraddizioni e una dinamica da chiarire: prosegiono le indagini sulla morte di Edoardo Sarchi, l’imprenditore di Cunardo ucciso con un colpo di arma da fuoco a una gamba in Albania meridionale. La polizia albanese ha interrogato più volte i membri della famiglia Braçe, soci in affari di Sarchi nella Edlicentro, una fabbrica di materiali per l’edilizia con base a Tirana.

La ricostruzione fatta dalla polizia fin qui dice che l’imprenditore italiano, appassionato cacciatore, avrebbe cenato a casa della famiglia Braçe. Da qui sarebbero partiti per la battuta di caccia sui monti, muovendosi su due mezzi: l’italiano su un Suv Volkswagen e i soci albanesi invece su un Land Rover Defender, direzione Salari, in una valle montagnosa nel Comune di Tepelene, nella prefettura (provincia) di Argirocastro, circa 200 km – per via di terra – da Tirana.

Quel che è successo dopo non è chiaro e i membri della famiglia Braçe (il padre Eqerem – socio in affari di Sarchi – e i due figli presenti alla battuta di caccia), interrogati per quattro ore prima dagli agenti locali e poi dall’anticrimine di Tirana, avrebbero fornito versioni discordanti, nei diversi momenti.

Sono questi gli elementi che hanno portato al fermo dei figli di Gazment, poi però sono stati rilasciati come riporta Dosja.al.

Sarebbero almeno tre le versioni differenti riportate dai testimoni nelle diverse fasi: alcuni avrebbero riferito di aver ritrovato la Volkswagen di Sarchi lungo la strada e l’imprenditore già morto (la foto è del giornale albanese Dosja.al, clicca qui per aprire); in altro momento si sarebbe parlato del decesso avvenuto dopo che i Braçe avevano trovato l’uomo ancora in vita; in un altro momento si sarebbe parlato di una aggressione da parte di uomini armati che, sparando, avrebbero colpito Sarchi sotto gli occhi dei soci in affari.

Secondo gli elementi riportati dalla stampa albanese, Sarchi sarebbe stato colpito da una persona che ha sparato da posizione frontale. Colpito alla femorale da un proiettile di pistola o di fucile automatico, è morto per emorragia. Sono comunque elementi che vengono da fonti giornalistiche, in attesa di una ricostruzione ufficiale.

Tra il Luinese e l’Albania

Edoardo Sarchi è figlio di una figura che era molto nota a Luino, Vittorio Sarchi, esponente storico della destra, scomparso nel 2022, collaboratore del senatore Piero Pellicini e poi nella maggioranza del figlio Andrea, attuale onorevole di FdI eletto nel Varesotto.

Edoardo è anche nipote di Augusto Nidoli, imprenditore nel settore delle cave che nel 1996 ha fondato appunto l’Edilcentro, che ha una ventina di punti vendita in Albania.