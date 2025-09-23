Varese News

Maratona in pista a Maccagno per sostenere la Protezione Civile

Domenica 12 ottobre va in scena la "Run for Fun Marathon" individuale o a squadre: parte del ricavato sarà utilizzata per l'acquisto di attrezzature da usare sul territorio

Domenica 12 ottobre, sulla pista d’atletica di Maccagno con Pino e Veddasca, va in scena una manifestazione sportiva particolare: la maratona “Run for fun” che prevede per l’appunto di disputare una maratona da 42 chilometri e 195 metri in modalità individuale o a squadre correndo sull’anello in tartan dello stadio di Maccagno.

L’evento che prenderà il via alle 8 in punto è non competitivo, inclusivo e ha una finalità benefica: parte del ricavato andrà infatti alla Protezione Civile di Maccagno con Pino e Veddasca per l’acquisto di alcune attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sul territorio.

Anche per questo, l’organizzazione – che è in capo all’associazione Run For Fun – è in collaborazione con la Pro Loco Maccagno, l’Atletica Maccagno, la società calcistica Francesport mentre il Comune ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa. Numerosi anche gli sponsor locali che sostengono la maratona podistica.

Le iscrizioni sono già aperte e si possono depositare CLICCANDO QUI e compilando il modulo online; la quota è di 15 euro a partecipante e di 10 per chi disputerà la miniRunForFun. L’iscrizione comprende un buono pasto da 5 euro mentre la parte rimanente sarà donata alla Protezione Civile.

 

Pubblicato il 23 Settembre 2025
