Marito e moglie investiti a Luino sulle strisce pedonali
L'incidente stradale in pieno centro verso l'ora di pranzo: la donna in codice giallo con traumi minori. Per l'uomo sospette fratture agli arti e trauma alla colonna
Marito e moglie investite sulle strisce pedonali in pieno centro a Luino. È successo poco prima dell’ora di pranzo lungo corso 25 Aprile 1945, all’altezza del civico 57.
L’allarme è scattato che mancavano 20 minuti a mezzogiorno. Ad avere la peggio l’uomo, 74 anni, che ha lamentato sospette fratture agli arti e un trauma alla colonna vertebrale, trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Luino, medesima destinazione della donna, di un anno più giovane, finita sempre a bordo di un’ambulanza di Padana Emergenza al ps del Luini Confalonieri. Nelle operazioni di soccorso è intervenuta anche un’automedica.
A gestire la viabilità e i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di Luino, che ora dovrà ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’incidente ha destato preoccupazione tra i passanti e gli automobilisti anche alla luce del fatto che si è trattato di un incidente avvenuto nel giorno di mercato, il mercoledì, quando le strade del centro risultano particolarmente frequentate.
