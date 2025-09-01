Masnago si prepara al Palio tra festa, folclore e spiritualità
L'appuntamento con la 47esima edizione è per due fine settimana: quello del 6 e 7 settembre e quello del 12, 13, 14
Quarantasette edizioni consecutive non sono poca cosa. Il Palio di Masnago raggiunge quest’anno un traguardo che testimonia la vitalità di un rione capace di rinnovare ogni anno una tradizione che va ben oltre la semplice festa di quartiere a Varese.
«Il Palio non è solo festa e folclore, ma un’esperienza che intreccia tradizione, cultura e spiritualità» sottolinea Roberto Molinari, assessore ai servizi sociali e da tempo “fan” della manifestazione varesina. «Arrivare alla 47ª edizione è un traguardo straordinario, forse unico in città per la sua longevità».
Se giugno ha già visto una prima edizione con gli appuntamenti preparatori, è settembre il mese clou: e nella mattina di oggi, primo settembre, ne sono stati comunicati gli eventi principali. A presentare il programma in particolare Federica Janeke dell’organizzazione del palio, che ha sottolineato innanzitutto come, tra le diverse proposte dell’edizione di settembre, particolare interesse è per la mostra allestita nella Cripta di Masnago e per il Palio dei bambini, con molte iniziative dedicate ai più piccoli.
Un programma ricco di significati
Si parte sabato 6 settembre con una serata dal forte valore emotivo: la comunità si riunirà per ricordare Stefano Pini un giovane di Masnago scomparso tempo fa ma ancora vivo nei cuori degli abitanti del rione. In particolare, alle 18.30 nella chiesa di Masnago, è prevista una messa in suo ricordo e subito dopo un momento conviviale accompagnato dal tradizionale banco gastronomico aprirà ufficialmente le celebrazioni con salamelle, patatine e birra. Giochi e tornei sportivi in oratorio per adulti e bambini.
Il fine settimana culminante sarà però quello del 12, 13 e 14 settembre.
Un palio a misura di bambini
“Custodi della speranza”: quando la crisi diventa rinascita
In occasione dell’anno giubilare 2025 Pellegrini di Speranza, l’Associazione Ammira ha proposto all’organizzazione del Palio una mostra (visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19, domenica 14 settembre dalle 9 alle 19) dedicata al tema della speranza dal titolo “Custodi della speranza in tempi di crisi“, che si compone di pannelli con riflessioni e immagini: un’esposizione che prende spunto da un saggio del padre domenicano Adrien Candiard, teologo e scrittore domenicano di origine francese, noto per la sua capacità di rendere accessibili temi complessi della fede cristiana e della teologia.
Tra tutti gli appuntamenti, la mostra allestita dall’associazione Ammira rappresenta forse il cuore culturale più profondo di questa edizione. Un percorso visivo ispirato all’Apocalisse, con i testi di padre Adrien Candiard, che affronta il paradosso della speranza cristiana.
«La mostra mette insieme due parole che sembrano inconciliabili: speranza e crisi» spiega don Giampietro Corbetta, parroco dell’unità pastorale Mami, presente alla presentazione. «La speranza cristiana non vuole negare la negatività, ma affrontarla sul serio. La nostra condizione è quella della donna che vive le doglie del parto: dolori che preludono a una vita nuova».
Il percorso, attraverso pannelli, testi e immagini, guiderà i visitatori in una riflessione che, come evidenzia Federica Jenecke, «vuole parlare a tutti, in modo semplice e profondo, mostrando che la speranza è possibile anche nei tempi più difficili».
«Le crisi rivelano la nostra impotenza, ma conducono verso una rinascita» conclude don Corbetta. «Di definitivo c’è solo l’amore di Dio».
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.