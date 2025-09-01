Varese News

Palio di Masnago, il programma del primo weekend

L’appuntamento con la 47esima edizione è per due fine settimana: quello del 6 e 7 settembre e quello del 12, 13, 14

La serata del Palio di Masnago
06 Settembre 2025 - 07 Settembre 2025

La 47esima edizione della festa del Palio di Masnago si terrà su due weekend consecutivi, quello del 6-7 e quello del 13-14 settembre. Qui il programma della prima settimana:

Si parte sabato 6 settembre con una serata dal forte valore emotivo: la comunità si riunirà per ricordare Stefano Pini  un giovane di Masnago scomparso tempo fa ma ancora vivo nei cuori degli abitanti del rione. In particolare, alle 18.30 nella chiesa di Masnago, è prevista una messa in suo ricordo e subito dopo un momento conviviale accompagnato dal tradizionale banco gastronomico aprirà ufficialmente le celebrazioni con salamelle, patatine e birra. Giochi e tornei sportivi in oratorio per adulti e bambini.

Il giorno successivo, domenica 7 settembre alle 17.30, la cripta di Masnago in via Petracchi ospiterà l’inaugurazione della mostra “Custodi della speranza in tempi di crisi“. All’evento è atteso il teologo padre Adrien Candiard, dai cui scritti è tratta l’esposizione. L’inaugurazione si concluderà con un aperitivo.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19, domenica 14 settembre dalle 9 alle 19 e si intitola “Custodi della speranza in tempi di crisi“.

Si compone di pannelli con riflessioni e immagini: un’esposizione che prende spunto da un saggio del padre domenicano Adrien Candiard, teologo e scrittore domenicano di origine francese, noto per la sua capacità di rendere accessibili temi complessi della fede cristiana e della teologia.

Altre informazioni sulla pagina Facebook del Palio

1 Settembre 2025
