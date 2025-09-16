Masters Games 2027, la cerimonia per il conto alla rovescia alla Fiera di Varese

Tra un anno esatto (dal 17 al 26 settembre 2027), le città di Varese, Como e Lecco e i rispettivi territori ospiteranno i Masters Games 2027, la grande manifestazione sportiva che è una sorta di olimpiade (in questo caso di respiro europeo) per atleti amatoriali ed è organizzata dalla IMGA – International Masters Games Association.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 (alle 18,30) verrà lanciato ufficialmente il conto alla rovescia verso i Masters Games con un appuntamento allestito all’interno della Fiera di Varese in corso di svolgimento nell’area della Schiranna. Il sindaco Davide Galimberti, affiancato dalla sua vice Ivana Perusin e dall’assessore Stefano Malerba, si collegherà in simultanea con le città di Lecco e Como e con la Regione Lombardia dove sarà presente la sottosegretaria a giovani e sport, Federica Picchi.

Nel corso dell’evento verranno accesi in simultanea i totem presenti nelle tre città che scandiranno il conto alla rovescia fino al 17 settembre 2027, quando prenderà il via l’attesa manifestazione sportiva. La denominazione ufficiale scelta da IMGA, in realtà, “taglia fuori” Varese perché è stata chiamata Como Lake 2027 Open Masters Games: la nostra provincia è comunque parte attiva con numerosi impianti coinvolti dal programma.