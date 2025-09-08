Varese News

Morosolo in festa: una settimana di eventi per la comunità

La Festa Patronale di Morosolo entra nel vivo con la Sagra Settembrina, musica dal vivo, cene comunitarie e momenti religiosi

Una settimana ricca di appuntamenti animerà il paese in occasione della Festa Patronale 2025, con un programma che intreccia spiritualità, convivialità e musica. Il clou sarà sabato 13 settembre con la tradizionale Sagra Settembrina all’oratorio, che promette sapori genuini e intrattenimento per tutti.

Dal 9 al 15 settembre, Morosolo celebra Sant’Ambrogio

La comunità di Morosolo, frazione di Casciago, si prepara a vivere una settimana speciale all’insegna della condivisione, della fede e della festa. La Festa Patronale organizzata dalla Parrocchia Sant’Ambrogio e dalla Comunità Pastorale Sant’Eusebio coinvolge residenti e visitatori in un percorso che alterna preghiera, buon cibo e musica.

Martedì 9 settembre si apre con un momento spirituale: alle 20.45 si terrà Morosolo in preghiera, una serata dedicata alla devozione mariana.

Sabato 13 settembre: Sagra Settembrina e musica dal vivo

L’evento centrale della settimana è sabato 13 settembre con la Sagra Settembrina, organizzata dalla Pro Loco Casciago. A partire dalle ore 19.00, l’area feste dell’oratorio di Morosolo si trasformerà in un punto di ritrovo per tutta la comunità. Il menù è pensato per soddisfare ogni palato: polenta e pollo alla cacciatora, polenta e zola, polenta e lenticchie, panini con salamella o porchetta, patatine, dolci e bevande di ogni tipo, inclusi birra e vino. Tutti i piatti saranno serviti fino a esaurimento, e la ricarica d’acqua alla fontana sarà gratuita.

Alle 20.45 la serata prosegue con Morosolo in musica: protagonista sul palco il gruppo The Good Vibes, che proporrà musica dal vivo per ballare e cantare insieme sotto le stelle.

Domenica e lunedì nel segno della spiritualità

Domenica 14 settembre, alle 10.30, sarà celebrata la Messa solenne nella chiesa parrocchiale. Seguirà un aperitivo comunitario e l’estrazione dei premi della sottoscrizione a premi.

Lunedì 15 settembre, alle 20.45, la settimana si chiude con una messa in suffragio dei defunti, momento di raccoglimento per tutta la comunità.

Pubblicato il 08 Settembre 2025
