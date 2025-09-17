“Non staremo in silenzio mentre distruggono Gaza”: a Saronno si torna in piazza per la pace in Palestina
Mercoledì 17 settembre alle 18,30 l'iniziativa convocata dalla rete "4 Passi di pace" che invita tutti in piazza Libertà per sostenere la richiesta di un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza
Dopo il presidio di ieri sera a Varese, anche a Saronno si torna in piazza per la fine della guerra a Gaza.
Questa sera alle 18,30 l’iniziativa convocata dalla rete “4 Passi di pace” che invita tutti in piazza Libertà per sostenere la richiesta di un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.
Continuano così in città le iniziative della rete di associazioni che da anni si coordina per portare avanti le tematiche della non violenza, della lotta alle armi e della pace. Ai presìdi e alle veglie che da settimane si susseguono in piazza Libertà, si uniscono anche iniziative di dibattito e confronto, come quella organizzata da Attac Saronno per martedì 23 settembre all’Auditorium Aldo Moro intitolata “Freedom Flotilla e non solo” con la partecipazione di Marco Bersani. Dedicata alla tragedia del popolo palestinese anche la serata “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza“, in programma il prossimo 3 ottobre, sempre all’Auditorium Aldo Moro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.