“Non staremo in silenzio mentre distruggono Gaza”: a Saronno si torna in piazza per la pace in Palestina

Dopo il presidio di ieri sera a Varese, anche a Saronno si torna in piazza per la fine della guerra a Gaza.

Questa sera alle 18,30 l’iniziativa convocata dalla rete “4 Passi di pace” che invita tutti in piazza Libertà per sostenere la richiesta di un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Continuano così in città le iniziative della rete di associazioni che da anni si coordina per portare avanti le tematiche della non violenza, della lotta alle armi e della pace. Ai presìdi e alle veglie che da settimane si susseguono in piazza Libertà, si uniscono anche iniziative di dibattito e confronto, come quella organizzata da Attac Saronno per martedì 23 settembre all’Auditorium Aldo Moro intitolata “Freedom Flotilla e non solo” con la partecipazione di Marco Bersani. Dedicata alla tragedia del popolo palestinese anche la serata “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza“, in programma il prossimo 3 ottobre, sempre all’Auditorium Aldo Moro.