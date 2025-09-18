Partire dopo la maturità alla scoperta dell’Italia, ecco il viaggio in macchina di Andrea e Giona

Prendere la macchina e partire senza una meta precisa. Non è la trama di un libro alla Jack Kerouac ma l’impresa di due diciannovenni che hanno deciso di iniziare un viaggio alla scoperta dell’Italia.

Stiamo parlando di Andrea Tusini e Giona Eschillo, due amici, residenti a Laveno Mombello e Verbania che dopo la maturità hanno deciso di prendersi un momento tutto per loro. Il 4 settembre hanno deciso di spostarsi dal Lago Maggiore per avventurarsi in macchina verso Nord, con l’idea di scendere tutto Stivale e risalire.

La loro avventura viene raccontata sull’account “Tuso&Giona” di Tik Tok, dove giorno per giorno salutano i follower e mostrano paesaggi e avventure. Quando li raggiungiamo al telefono sono vicino Sirolo e hanno intenzione di percorrere l’autostrada fino in Puglia e poi più giù.

«Ancora non sappiamo esattamente le tappe che faremo, vorremmo arrivare anche in Sicilia e Sardegna ma dipende da quanto budget ci resta». Partiti dopo l’esame di maturità, entrambi si sono diplomati al L. Cobianchi di Verbania, hanno deciso di viaggiare in certa di momenti riflessioni. Un modo per schiarire le idee anche rispetto al loro futuro di studio o lavorativo.

«Pensavamo di partire per l’Australia, poi abbiamo deciso di scoprire prima il nostro Paese. E poi chissà, forse l’Oceania la raggiungeremo poi». Le idee, al momento non sono ancora chiarissime, ma intanto raccontano questa avventura come qualcosa di incredibile.

«Ogni giorno è una scoperta, incontriamo persone e realtà diverse. È un viaggio che regala un grande senso di libertà». Il rientro è previsto per novembre, nel frattempo mancano ancora diverse tappe e cieli stellati da osservare da una piccola tenda da campeggio.