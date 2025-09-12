Varese News

Per l’omicidio di Malnate la Cassazione rende definitiva la pena per Sergio Domenichini

Ergastolo confermato dal più alto grado di giudizio. L'uomo ha ucciso la pensionata Carmela Fabozzi per recuperare i soldi da spendere in vacanza

Diviene definitiva, con l’ultima decisione della Corte di Cassazione, la condanna all’ergastolo per Sergio Domenichini, l’uomo considerato l’omicida della pensionata Carmela Fabozzi, uccisa nel luglio del 2022 a Malnate.

La decisione della Suprema magistratura pone quindi una pietra tombale sulla vicenda processuale scaturita dall’arresto dell’uomo, attivo in un’associazione di volontariato e che conobbe la vittima per averla accompagnata in più occasioni a eseguire visite mediche e commissioni. Proprio in questo contesto sarebbe maturato il disegno criminoso che ha portato all’omicidio, un atto che sconvolse la cittadina, con un preciso movente economico secondo i giudici: recuperare denaro per coprire le spese di un soggiorno sulla riviera adriatica.

Grazie all’attività investigativa della Procura di Varese e della Squadra Mobile il caso venne risolto, spalancando le porte del carcere per Domenichini, personaggio dallo spesso curriculum criminale, che ha dovuto sommare ai suoi procedimenti in corso, specialmente per truffa, anche quello ben più pesante legato all’accusa di omicidio.

Un processo puntiglioso che si è svolto prima in Corte d’Assise a Varese, con la presenza in aula dei Ris che hanno scandagliato l’universo delle prove a suo carico, finito poi in Appello a Milano e oggi, con l’ultima decisione romana della Cassazione, giunto al verdetto definitivo: ergastolo.

Pubblicato il 12 Settembre 2025
