Performance workout: un corso per spingersi oltre i propri limiti con Varese Corsi

A partire da lunedì 15 settembre prenderà il via con Varese Corsi il nuovo corso di “Performance Workout“, un programma di allenamento innovativo e dinamico che unisce esercizi a corpo libero e circuiti funzionali ad alta intensità.

Con una struttura di 15 lezioni, in programma ogni lunedì dalle ore 18.00 alle 18.45 presso la palestra della Scuola Elementare Canetta, il corso è pensato per chi desidera migliorare in modo completo la propria condizione fisica.

Il Performance Workout è progettato per sviluppare forza, resistenza, agilità e potenza in maniera sinergica. Ogni sessione si adatta al livello e agli obiettivi dei partecipanti, garantendo una progressione costante e risultati concreti.

Un’opportunità ideale per chi vuole mettersi alla prova, superare i propri limiti e scoprire nuove potenzialità attraverso un’attività che coniuga intensità ed equilibrio.

