Performance workout: un corso per spingersi oltre i propri limiti con Varese Corsi
Da lunedì 15 settembre quindici lezioni in arrivo dalle 18:00 alle 18:45 per allenare il proprio corpo in modo energico e innovativo. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
A partire da lunedì 15 settembre prenderà il via con Varese Corsi il nuovo corso di “Performance Workout“, un programma di allenamento innovativo e dinamico che unisce esercizi a corpo libero e circuiti funzionali ad alta intensità.
Con una struttura di 15 lezioni, in programma ogni lunedì dalle ore 18.00 alle 18.45 presso la palestra della Scuola Elementare Canetta, il corso è pensato per chi desidera migliorare in modo completo la propria condizione fisica.
Il Performance Workout è progettato per sviluppare forza, resistenza, agilità e potenza in maniera sinergica. Ogni sessione si adatta al livello e agli obiettivi dei partecipanti, garantendo una progressione costante e risultati concreti.
Un’opportunità ideale per chi vuole mettersi alla prova, superare i propri limiti e scoprire nuove potenzialità attraverso un’attività che coniuga intensità ed equilibrio.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.