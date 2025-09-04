Varese News

Performance workout: un corso per spingersi oltre i propri limiti con Varese Corsi

Da lunedì 15 settembre quindici lezioni in arrivo dalle 18:00 alle 18:45 per allenare il proprio corpo in modo energico e innovativo. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

A partire da lunedì 15 settembre prenderà il via con Varese Corsi il nuovo corso di “Performance Workout“, un programma di allenamento innovativo e dinamico che unisce esercizi a corpo libero e circuiti funzionali ad alta intensità.

Con una struttura di 15 lezioni, in programma ogni lunedì dalle ore 18.00 alle 18.45 presso la palestra della Scuola Elementare Canetta, il corso è pensato per chi desidera migliorare in modo completo la propria condizione fisica.

Il Performance Workout è progettato per sviluppare forza, resistenza, agilità e potenza in maniera sinergica. Ogni sessione si adatta al livello e agli obiettivi dei partecipanti, garantendo una progressione costante e risultati concreti.

Un’opportunità ideale per chi vuole mettersi alla prova, superare i propri limiti e scoprire nuove potenzialità attraverso un’attività che coniuga intensità ed equilibrio.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

04 Settembre 2025
