Pioggia fino a sabato, domenica si aspetta il ritorno del sole

Brutto tempo e nubi in dissoluzione da domenica con miglioramento del tempo, ritorno del sole e temperature nella norma stagionale

Il vortice depressionario in evoluzione sulla regione alpina che ha portato tempo instabile a partire dalla scorsa domenica, mantiene cieli coperti con piogge fino a domani ma si indebolirà da domenica con miglioramento del tempo, ritorno del sole e temperature nella norma stagionale.

Ecco le previsioni del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì 26 settembre – Molto nuvoloso o coperto con piogge sparse più continue dal pomeriggio e soprattutto a ridosso dei rilievi con ancora qualche rovescio intenso. Clima fresco autunnale. Foschia. Cime alpine avvolte nelle nubi e neve fino 2000 m.

Sabato 27 settembre – Molto nuvoloso con piogge e rovesci. Dal pomeriggio spostamento delle precipitazioni verso la Lombardia orientale con possibili temporali. Schiarite a partire dal Piemonte che in serata si estenderanno alla Lombardia occidentale.

Domenica 28 settembre – Via via soleggiato, fresco all’alba con banchi di nebbia e residua nuvolosità in dissoluzione in mattinata. Tendenza: lunedì abbastanza soleggiato.

Pubblicato il 26 Settembre 2025
