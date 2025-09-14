Più di mille runner al via, ecco il podio della Gallarunten di Gallarate
Tre le gare, come da trazione di Sport Più, la società sportiva che organizza la tappa gallaratese del circuito Running People: la 10 chilometri competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la coloratissima Family Run
Una GallaRunTen molto partecipata: superato il numero dei 700 iscritti della passata edizione. Oggi, domenica 14 settembre, sotto l’arco della partenza allo Stadio Azurri d’Italia c’erano più di 1.000 runner.
Tre le gare, come da trazione di Sport Più, la società sportiva che organizza la tappa gallaratese del circuito Running People: la 10 chilometri competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la coloratissima Family Run con tante famiglie alla partenza con bambini e amici a quattro zampe.
«Gallarate ha vissuto un grande fine settimana di sport e la GallaRunTen ha rappresentato il finale migliore che ci si poteva immaginare» – ha dichiarato il sindaco Andrea Cassani, ai nastri di partenza insieme all’assessore Claudia Mazzetti e a (quasi) tutta la giunta cittadina.
«Un bellissimo colpo d’occhio», ha dichiarato l’assessore Mazzetti in riferimento allo stadio Azzurri d’Italia pieno di runner e di magliette griffate GallaRunTen, che ormai sono diventate un cult da indossare durante la gara e negli allenamenti annuali. «Anche quest’anno la GallaRunTen ha dimostrato di essere un appuntamento capace di regalare emozioni e richiamare appassionati cittadini e anche da fuori gallarate».
Chi ha sottolineato l’efficacia della macchina organizzativa è stato Luigi Macchi del Comitato, realtà che si occupata dell’aspetto charity della manifestazione. «Tutto perfetto – ha dichiarato Macchi – Sport Più ha fatto un lavoro di preparazione eccezionale anche grazie alla collaborazione dell’amministrazione e oggi la città ha vissuto un domenica originale ed eccezionale».
Due percorsi differenti e con tante novità. Più veloce e sfidante quello della 10 chilometri, mentre quello della Family con il passaggio nel verde della Boschina. «Abbiamo pensato a due tracciati differenti per poter soddisfare le necessità di tutti. Quelle atletiche dei runner e quelli delle famiglie che hanno sfruttato la GallaRunTen per una passeggiata in famiglia in città», ha dichiarato Stefano Colombo presidente di Sport Più. Che ha concluso: «Vedere un’intera città accendersi di entusiasmo per questa manifestazione sportiva è emozionante. Ora al lavoro per l’ultima tappa di Running People, la Varese City Run».
I risultati
Podio Uomini: Salvatore Gambino (DK Runners Milano); Mirko Partenope (Atl. Osa Saronno); Gueglielmo Fachini (Atl. Arcisate).
Podio Donna: Roberta Vignati (Atl. Brescia 1950); Marta Piterà (Asd Amici dello Sport); Martina Menegotto (Runners Valbossa Az)
