Polizia Locale, i contributi regionali ai 17 comuni della provincia nel dettaglio
Il contributo maggiore arriverà al comando associato di Origgio e Uboldo con oltre 26mila euro. I fondi servono all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici
Lo stanziamento di 3,5 milioni di euro erogati dalla Regione Lombardia a favore delle Polizie Locali del territorio riguarda – lo abbiamo spiegato in QUESTO articolo – anche numerosi comuni del Varesotto. Sono 17 i comandi che riceveranno i fondi, da un massimo di 26.600 euro a un minimo di 3.800, i quali saranno destinati all’acquisto di mezzi e strumentazioni tecnologiche ormai indispensabili per l’attività di controllo.
A dettagliare i contributi per ciascun comune è una comunicazione inviata da Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale e capogruppo di Lombardia Ideale. Il contributo maggiore (il totale per Varese e provincia ammonta a 272.269 euro) va al comando associato di Origgio e Uboldo che riceverà oltre 26mila euro.
Ampia la fascia dei comuni che hanno ottenuto 20mila euro, un gruppo che comprende Carnago, Ferno, Gorla Minore, Laveno Mombello, Luino e Malnate, mentre poco al di sotto si collocano Caronno Varesino, Sesto Calende, e Tradate.
A seguire l’elenco completo dei comuni e dei contributi erogati da Palazzo Lombardia.
Forma associata – Comuni capofila e associati
Origgio (Origgio, Uboldo) 26.611 €
Forma singola – Comuni
Carnago 20.000 €
Caronno Pertusella 17.677 €
Caronno Varesino 19.554 €
Ferno 20.000 €
Gorla Minore 20.000 €
Induno Olona 14.362 €
Lavena Ponte Tresa 8.674 €
Laveno Mombello 20.000 €
Lonate Pozzolo 3.867 €
Luino 20.000 €
Maccagno con Pino e Veddasca 9.336 €
Malnate 20.000 €
Sesto Calende 19.721 €
Somma Lombardo 12.508 €
Tradate 19.957 €
