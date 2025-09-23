Varese News

Varese Laghi

Premio “Zamberletti” a Micol Moschini della Protezione Civile di Cantello: la volontaria più giovane della Lombardia

"Oggi siamo orgogliosi del nostro percorso e, insieme a tutta la comunità di Cantello, desideriamo ringraziare non solo Micol, ma anche tutti i giovani che, nel corso degli anni, hanno creduto nella Protezione Civile e contribuito alla sua crescita e sviluppo"

micol moschini protezione civile cantello

In occasione della Giornata della Protezione Civile Regionale che si è svolta domenica 21 settembre, la giovane volontaria Micol Moschini della Protezione Civile di Cantello è stata premiata come la volontaria più giovane in servizio della Regione Lombardia. Un traguardo che valorizza l’impegno del gruppo di protezione civile locale, attivo dal 2010 nel reclutamento di operatori minorenni, un progetto che continua a crescere anno dopo anno.

Un riconoscimento che ispira crescita e impegno

Questo premio è il risultato di un percorso che non solo celebra Micol, ma riconosce anche l’impegno di tutti i giovani che, con passione e dedizione, contribuiscono quotidianamente alla crescita del gruppo e del progetto. La Protezione Civile di Cantello continua a raccogliere soddisfazioni e a lavorare per sensibilizzare le nuove generazioni al volontariato civico.

Grazie a tutti i giovani volontari

Il comitato della Protezione Civile di Cantello, insieme alla comunità, esprime la propria gratitudine a Micol e a tutti i giovani che credono nel valore della protezione civile. Questo riconoscimento è per loro, che con il loro impegno contribuiscono a rendere il progetto sempre più solido e pronto ad affrontare le sfide future.

Pubblicato il 23 Settembre 2025
