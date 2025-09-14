Quando a Varese piovevano bombe: sotto i Giardini Estensi, un rifugio che ricorda una storia della città
Le fotografie ricevute ci ricordano che la città di Varese non vive solo nei suoi spazi verdi e monumentali più noti, ma anche in luoghi nascosti e memorie sofferte
Un lettore ci ha inviato alcune fotografie suggestive scattate all’interno dei vecchi rifugi antiaerei che si trovano sotto i Giardini Estensi. Immagini che aprono una finestra su una parte meno ricordata della città, legata a un periodo drammatico della nostra storia (Foto di Roberto Crepaldi).
Un rifugio nato per difendere Varese
Il rifugio dei Giardini Estensi fu costruito tra la fine del 1943 e i primi mesi del 1944, in piena guerra, con lo scopo di proteggere la popolazione dai bombardamenti alleati. Gli attacchi avevano come obiettivo la fabbrica di aerei da guerra Aermacchi di Masnago, ma a rischio c’era l’intera città. Si trattava dell’unico rifugio varesino già pronto e operativo al momento dei bombardamenti, ed era considerato un luogo sicuro per centinaia di cittadini.
Aprile 1944: i bombardamenti colpiscono l’Aermacchi e Masnago di Varese
Architettura e caratteristiche
Il tunnel, interamente realizzato in cemento armato, si sviluppa per alcune decine di metri, con un’altezza di circa due metri e una larghezza di poco superiore ai tre. Vi si accede da due ingressi principali, situati in via Lonati e via Copelli, chiusi da robuste porte in ferro e cemento. All’interno, le pareti conservano ancora le istruzioni con i comportamenti da seguire in caso di emergenza, un documento vivo della paura e della disciplina di quegli anni
Un patrimonio storico visitabile
Durante l’inverno di guerra furono realizzati a Varese sette rifugi antiaerei, ma oggi soltanto due sono ancora agibili e visitabili: quello dei Giardini Estensi e quello di Biumo Inferiore, in viale dei Mille. Quest’ultimo è lungo oltre cento metri, con muri in mattoni a vista e pavimento in terra battuta. Entrambi sono aperti al pubblico in occasione di visite guidate curate dal Gruppo Speleologico Prealpino.
