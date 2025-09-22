Rimane chiusa la Statale Porto Ceresio-Luino

Resta provvisoriamente chiusa la strada statale 344dir “Porto Ceresio-Luino” , interrotta da una frana in località Montelago, tra Porto Ceresio e Brusimpiano.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Martedì mattina si svolgeranno ulteriori rilievi e sopralluoghi per definire gli interventi necessari a ripristinare in sicurezza la circolazione, comunica Anas.

In Lombardia sono ancora temporaneamente chiuse anche la strada statale 527 “Bustese” a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, per l’esondazione del fiume Seveso, e la statale 340 “Regina” a Colonno, in provincia di Como, per frana.

È stata ripristinata invece la circolazione sulla statale 342 “Briantea” a Bulciago, in provincia di Lecco.

In provincia di Varese sono più di dieci gli interventi effettuati e diverse le chiamate arrivate al centralino 115 di via Legnani. Le richieste di soccorso riguardano interventi per tagli piante e allagamenti, ma anche per smottamenti nella zona di Brusimpiano.

Le forti piogge che hanno colpito Saronno dalla notte e hanno causato gravi disagi alla viabilità. I sottopassi di via Milano e via Primo Maggio sono stati chiusi per allagamento, con traffico bloccato e una vettura in panne. Il maltempo ha aggravato la circolazione in una giornata già complicata dallo sciopero generale. Disagi anche nelle Groane e lungo la linea ferroviaria Saronno-Seregno, dove la circolazione è stata sospesa per un guasto.

A Turate i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno della propria autovettura in un sottopasso allagato.

Gli interventi del Reparto Volo di Malpensa

Numerosi anche gli interventi del Reparto Volo Lombardia.

A Lentate sul Seveso hanno curato il recupero al verricello di un bimbo di 10 mesi e della madre, rifugiati sul tetto della loro auto, recuperati con l’ausilio di una culla trasportabile e affidati al 118 in zona sicura.

Sempre a Lentate, altre tre persone sono state recuperate dal tetto di un’auto.

A Meda sono state recuperate due persone anziane rimaste bloccate sul tetto della propria abitazione, affidate anch’esse a Vigili del Fuoco e personale sanitario. In supporto alle operazioni aeree è stato impiegato anche un elicottero del Reparto Volo Emilia-Romagna.