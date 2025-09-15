Riparte “Isola Felice”: al via a Rovellasca gli incontri di cultura e meditazione per il benessere
Il primo incontro della nuova stagione si terrà venerdì 19 settembre alle 21 nella sede della biblioteca
Dopo la pausa estiva, ripartono gli appuntamenti di Isola Felice, un ciclo di incontri che unisce cultura e meditazione per offrire al pubblico strumenti utili per gestire lo stress e l’insoddisfazione quotidiana. Il primo incontro di questa nuova stagione si terrà venerdì 19 settembre alle 21 alla Biblioteca comunale di Rovellasca, in via E. De Amicis 1.
Quest’anno il programma si arricchisce con una formula innovativa che alterna due temi fondamentali per il benessere psicofisico: “Cosa mi fa stare bene” e “Vivere e gestire le proprie esperienze.
Gli incontri si basano su momenti di condivisione e riflessione, in cui i partecipanti avranno un ruolo attivo per comprendere come gestire le emozioni e favorire uno stato di benessere personale. Il ciclo di incontri, che proseguirà nei prossimi mesi, prevede anche esercizi pratici legati alla meditazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.
Gli incontri sono aperti a tutti, e la partecipazione è gratuita.
Per maggiori informazioni e per partecipare, è possibile contattare la Biblioteca Comunale all’indirizzo: biblioteca@comune.rovellasca.co.it.
