Scontro a Varese in Valle Olona, ferito un uomo di 40 anni
L'incidente, che ha coinvolto un'auto e una moto, è avvenuto pochi minuti prima delle ore 8 di martedì 2 settembre
È stato trasportato all’ospedale con un codice giallo (ferite serie ma non gravi) l’uomo di 40 anni rimasto ferito nell’incidente stradale avvenuto pochi minuti prima delle 8 di martedì 2 settembre all’incrocio tra via Merano e via Peschiera, nella località Valle Olona di Varese.
Ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto che ha visto lo scontro tra un’auto e una moto. Immediati i soccorsi al ferito da parte di un’ambulanza della Croce Rossa di Varese assistita da un’auto medica.
Qualche rallentamento al traffico, che è stato gestito dalla polizia locale di Varese.
