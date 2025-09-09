Si avvicina a un’auto in sosta per molestare una donna dal finestrino, arrestato a Como

La Polizia di Stato di Como, ieri sera, ha arrestato un 27enne cittadino bengalese, regolare, per violenza sessuale. I fatti risalgono alla serata di ieri a seguito di una segnalazione pervenuta al 112. Le volanti sono subito intervenute in via Anzani a Como, prendendo contatti con una donna che ha riferito agli agenti di essere stata improvvisamente avvicinata da un uomo mentre si trovava a bordo della sua auto con il finestrino aperto. Allungando il braccio attraverso il finestrino aperto l’aggressore l’avrebbe palpeggiata causandole forte dolore. La donna ha spiegato di essersi divincolata riuscendo a far allontanare l’uomo senza perderlo mai di vista. Infatti, con grande sangue freddo, è riuscita a fornire indicazioni utili agli agenti che lo hanno rintracciato in un bar della zona, portandolo in Questura. Perquisito, il 27enne è stato trovato in possesso di un modico quantitativo di cocaina; gli agenti hanno proceduto agli ulteriori accertamenti che hanno fatto emergere i suoi precedenti in materia di immigrazione, reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione.

A suo carico anche un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, notificato dal personale della Divisione Anticrimine della Questura di Como ed emesso dal Questore Marco Calì, in corso di validità. L’uomo è stato quindi arrestato per il reato di violenza sessuale: gli agenti hanno notiziato il Pubblico Ministero che ha disposto il trasporto del 27enne presso la Casa Circondariale “Bassone” di Como. La Polizia di Stato rinnova l’invito a segnalare tempestivamente ogni episodio di violenza o molestia, assicurando la massima attenzione ed intervento immediato a tutela delle vittime.