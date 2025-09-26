“Teatro per adulti”: a Materia un laboratorio per potenziare comunicazione e creatività

Ritorna dopo il successo della stagione primavera il corso di “Teatro per adulti”, guidato dal docente Martin Stigol per apprendere le tecniche teatrali per imparare a osservare il mondo da diverse prospettive.

Da martedì 7 ottobre, dalle 20:15 alle 22:15, il laboratorio avrà come obiettivo quello di sviluppare comunicazione, abilità relazionali e tecniche espressive attraverso giochi teatrali, narrazione e drammaturgia.

Con alle spalle numerose esperienze come attore e formatore, l’insegnante guiderà i partecipanti alla scoperta di nuove prospettive, per imparare a usare corpo e voce e costruire racconti, il tutto in un clima stimolante e creativo.

Le iscrizioni sono aperte, per iscriversi cliccare qui

Materia, via Confalonieri 5 – Castronno.