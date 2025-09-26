Varese News

“Teatro per adulti”: a Materia un laboratorio per potenziare comunicazione e creatività

Dieci lezioni con Martin Stigol per migliorare espressività e relazioni interpersonali. Inizio del corso martedì 7 ottobre, dalle 20:15 alle 22:15, aperte le iscrizioni

Varese Corsi 2025

Ritorna dopo il successo della stagione primavera il corso di “Teatro per adulti”, guidato dal docente Martin Stigol per apprendere le tecniche teatrali per imparare a osservare il mondo da diverse prospettive.

Da martedì 7 ottobre, dalle 20:15 alle 22:15, il laboratorio avrà come obiettivo quello di sviluppare comunicazione, abilità relazionali e tecniche espressive attraverso giochi teatrali, narrazione e drammaturgia.

Con alle spalle numerose esperienze come attore e formatore, l’insegnante guiderà i partecipanti alla scoperta di nuove prospettive, per imparare a usare corpo e voce e costruire racconti, il tutto in un clima stimolante e creativo.

Le iscrizioni sono aperte, per iscriversi cliccare qui 

Materia, via Confalonieri 5 – Castronno. 

Pubblicato il 26 Settembre 2025
