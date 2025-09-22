Grande successo ieri, domenica 21 settembre, a Cazzago Brabbia per la seconda edizione di “Tutti a Tavola”, l’evento che ha portato nel cuore del paese un pranzo collettivo all’aria aperta, trasformando via San Carlo e via Piave in un’unica grande tavolata.

Galleria fotografica “Tutti a Tavola” a Cazzago Brabbia: una domenica di sorrisi, tradizione e buona cucina 4 di 14

L’iniziativa, inserita quest’anno nel progetto nazionale “Il Pranzo della Domenica” promosso da ANCI, Ministero della Cultura e Ministero dell’Agricoltura, ha richiamato tantissime persone di tutte le età, creando un clima di festa e convivialità.

Il format si è confermato vincente: un lungo “biscione” di tavoli ha accolto i commensali, che hanno potuto scegliere tra un’ampia proposta gastronomica offerta dalle attività locali. Dal pulled pork e le tartare di manzo del Bar San Carlo ai risotti e ai piatti di pesce della Bottega BON, fino ai dolci della Pasticceria Valeria e ai cocktail del Dasi Bar D350, non è mancata la varietà né la qualità. Ad arricchire l’esperienza, le tovaglie illustrate con storie e curiosità legate al paese, un dettaglio che ha unito memoria e tradizione alla gioia della tavola.

La giornata è stata animata anche da un ricco programma di iniziative: area bimbi e postazioni fotografiche, giochi solidali a favore della parrocchia, la premiazione del concorso fotografico e, nel pomeriggio, lo spettacolo di lettura con Betty che ha interpretato brani tratti da Virgola.