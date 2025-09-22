Varese News

Varese Laghi

“Tutti a Tavola” a Cazzago Brabbia: una domenica di sorrisi, tradizione e buona cucina

Grande successo ieri, domenica 21 settembre, per la seconda edizione dell’evento che ha portato nel cuore del paese un pranzo collettivo all’aria aperta, trasformando via San Carlo e via Piave in un’unica grande tavolata

Tavolata Cazzago Brabbia

Grande successo ieri, domenica 21 settembre, a Cazzago Brabbia per la seconda edizione di “Tutti a Tavola”, l’evento che ha portato nel cuore del paese un pranzo collettivo all’aria aperta, trasformando via San Carlo e via Piave in un’unica grande tavolata.

Galleria fotografica

“Tutti a Tavola” a Cazzago Brabbia: una domenica di sorrisi, tradizione e buona cucina 4 di 14
Tavolata Cazzago Brabbia
Tavolata Cazzago Brabbia
Tavolata Cazzago Brabbia
Tavolata Cazzago Brabbia

L’iniziativa, inserita quest’anno nel progetto nazionale “Il Pranzo della Domenica” promosso da ANCI, Ministero della Cultura e Ministero dell’Agricoltura, ha richiamato tantissime persone di tutte le età, creando un clima di festa e convivialità.

Tavolata Cazzago Brabbia

Il format si è confermato vincente: un lungo “biscione” di tavoli ha accolto i commensali, che hanno potuto scegliere tra un’ampia proposta gastronomica offerta dalle attività locali. Dal pulled pork e le tartare di manzo del Bar San Carlo ai risotti e ai piatti di pesce della Bottega BON, fino ai dolci della Pasticceria Valeria e ai cocktail del Dasi Bar D350, non è mancata la varietà né la qualità. Ad arricchire l’esperienza, le tovaglie illustrate con storie e curiosità legate al paese, un dettaglio che ha unito memoria e tradizione alla gioia della tavola.

La giornata è stata animata anche da un ricco programma di iniziative: area bimbi e postazioni fotografiche, giochi solidali a favore della parrocchia, la premiazione del concorso fotografico e, nel pomeriggio, lo spettacolo di lettura con Betty che ha interpretato brani tratti da Virgola.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

“Tutti a Tavola” a Cazzago Brabbia: una domenica di sorrisi, tradizione e buona cucina 4 di 14
Tavolata Cazzago Brabbia
Tavolata Cazzago Brabbia
Tavolata Cazzago Brabbia
Tavolata Cazzago Brabbia

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.