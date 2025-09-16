Varese News

Ubriaco aggredisce due commercianti a Gallarate, fermato un uomo

L’episodio è nato all’interno della lavanderia a gettoni di via Borghi: un uomo ha preso a botte due esercenti cinesi, marito e moglie 35enni

Generico 15 Sep 2025

Lite e aggressione ai danni di due esercenti cinesi, marito e moglie 35enni, nella zona di Gallarate: è avvenuto a metà pomeriggio di lunedì 15 settembre e sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa. (nella foto il negozio in cui è avvenuta la lite)

L’episodio è nato all’interno della lavanderia a gettoni di via Borghi. Le telecamere di sorveglianza mostrano un uomo, sudamericano già alticcio, che all’interno piccolo locale consuma cibo e beve birra: richiamato dall’esercente, inizialmente sembra allontanarsi ma poi reagisce lanciando la birra contro il gestore della lavanderia e provocando la reazione dell’uomo che lo ha inseguito all’esterno.

La lite è proseguita sul marciapiede della trafficata via antistante il commerciante ha rimediato botte e tagli al capo e a una mano.

Al momento dell’alterco è intervenuta anche la moglie dell’uomo, che si trovava nell’attività a fianco, una merceria che gestiscono insieme: “Quell’uomo ha dato un calcio anche a me, oltre a ferire lui”, spiega la donna.

C’è stato un bel parapiglia sul marciapiedi. I carabinieri, arrivati di gran carriera, hanno poi fermato l’aggressore.

Pubblicato il 16 Settembre 2025
