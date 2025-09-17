Un percorso di 60 km tra le bellezze del FAI nel territorio di Varese per il MotoGiro della Croce Rossa

Torna anche quest’anno a Varese il MotoGiro della Croce Rossa Italiana del Comitato di Varese – organizzato con il patrocinio del Comune di Varese, in collaborazione con Sport Commissione, Varese Terra di Moto, Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo Alpini Varese e il supporto di Ariete, SWM, Ducati e L’idea Dolce -, che si svolgerà nella giornata di domenica 21 settembre, con partenza e arrivo in Piazza Monte Grappa.

“Anche quest’anno ripetiamo questo evento di fine estate, un po’ di verso dalle varie attività del nostro territorio cittadino. Un appuntamento per gli appassionati delle due ruote, che si pone l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza al mondo della Croce Rossa. Una giornata da passare insieme per conoscere le bellezze del territorio, il nostro lavoro e raccogliere fondi per l’attività socio-assistenziale – ha affermato Simone Filippi, Presidente CRI Varese – Far conoscere il nostro mondo è per noi di fondamentale importanza ed indispensabile. Le richieste di aiuto sono sempre in aumento e contrastare non solo la povertà alimentare, sanitaria e il non poter accedere a servizi di base non è facile. Riusciamo a farlo solo se la cittadinanza ci sostiene e ci sta vicina. Il motoraduno serve anche a fare conoscere stili di vita sani e promuovere un utilizzo consapevole e responsabile della moto e l’importanza delle regole del codice della strada. Troppo spesso siamo parte di soccorsi che vedono coinvolti motociclisti e promuovere un utilizzo consapevole della moto fa parte di una campagna di prevenzione”.

Parallelamente al MotoGiro, sempre in Piazza Monte Grappa, sarà allestito il Villaggio Croce Rossa, uno spazio aperto a tutta la cittadinanza per conoscere da vicino le attività dei volontari. All’interno del villaggio sarà possibile visitare alcuni mezzi della CRI, effettuare screening gratuiti per pressione arteriosa, glicemia, colesterolo ed ECG, test rapidi per diagnosi precoce di infezione da HIV, scoprire attività quotidiane del CRI e salire sul pullman Azzurro della Polizia Stradale.

Non mancheranno anche attività per i più piccoli, come l’ambulanza dei pupazzi e lezioni di educazione Stradale.

Presenti alla conferenza stampa di questa mattina, mercoledì 17 settembre, tenutasi presso la Camera di Commercio di Varese anche Annalisa Mentasti ed Ennio Marchesini, di Varese Terra di Moto: “Riguardo alla Croce Rossa erroneamente pensavo significasse solo autoambulanza e soccorso stradale – racconta Annalisa Mentasti – In realtà mi sono accorta che le attività che mettono in campo verso la territorialità e comunità di riferimento sono tantissime, di cui il soccorso è solo la più visibile. Varese Terra di Moto mette a disposizione le proprie conoscenze di network, Motoclub, giornali di settore per promuovere queste aggregazioni con finalità benefica e permettere l’unione con i veri attori protagonisti del comitato di Varese”.

L’edizione 2025 del MotoGiro si svilupperà in un percorso di circa 60 km toccando alcuni beni del FAI e altre bellezze architettoniche del territorio, come Villa Panza, Ville Ponti, Villa della Porta Bozzolo, Il Chiostro di Voltorre e Casa ed Emporio Macchi.

PROGRAMMA:

8:00-10:00 ritrovo e iscrizioni in Piazza Monte Grappa (lato Camera di Commercio)

10:00 chiusura iscrizioni

10:15 Partenza del MotoGiro

13:00 arrivo in Piazza Monte Grappa e aperitivo

Quote di partecipazione:

10 € (moto + pilota)

15 € (moto+pilota+passeggero)