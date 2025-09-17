Varese News

Varese in marcia per la Pace, il collettivo “Wake up” lancia l’appuntamento del 20 settembre

Appuntamento al 20 settembre 2025 alle 17:45 ai Giardini Estensi di Varese per tornare nelle strade della città con la Marcia per la Pace

Quarta domenica con le pentole per Gaza

Il collettivo “Wake up varese” dà appuntamento a sabato 20 settembre 2025 alle 17:45 ai Giardini Estensi di Varese per tornare nelle strade della città con la Marcia per la Pace: «un’iniziativa – spiegano gli organizzatori – che nasce dalla necessità di informare e rendere consapevoli i cittadini e le cittadine rispetto a ciò che sta accadendo nel mondo. Conflitti, genocidi e disuguaglianze ci riguardano direttamente, in quanto frutto di precise scelte politiche ed economiche».

«Sabato 20 settembre uniamo le nostre voci per diffondere consapevolezza e pratiche di azione nonviolenta – scrivono da “Wake up Varese” -. Democrazia significa parola, critica e scelta: se i governi tacciono, tocca a noi rompere il silenzio. La pace nasce dal basso, giorno dopo giorno, da una lotta collettiva che sceglie di non voltarsi più dall’altra parte. Invitiamo tuttə a unirsi a noi, con spazi accessibili, punti di decompressione e bar amici pronti ad accogliere chiunque abbia bisogno. Durante la marcia invitiamo a portare bandiere della Palestina, della pace, dei sindacati e di tutti i popoli oppressi da guerre, genocidi e disuguaglianze: vogliamo dare un messaggio forte, unitario e inequivocabile contro ogni forma di oppressione».

Pubblicato il 17 Settembre 2025
