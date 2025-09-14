Varesina ancora a secco: l’Oltrepò di Granoche passa 3-2 all’Elmec Solar Stadium

Resta ancora a zero la Varesina dopo la seconda gara di campionato del Girone B di Serie D. A fare festa all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore è l’Oltrepò guidato dal “Diablo” Pablo Granoche che, se non fosse per la penalità di un punto, sarebbe in testa alla classifica a punteggio pieno. Per le fenici invece una sconfitta che brucia e che ben raffigura il momento negativo, non solo sul campo, ma anche fuori con il brutto infortunio della stellina Simone Sassi.

LA CRONACA

L’inizio partita è equilibrato, le due squadre ci provano senza però riuscire ad andare a segno. Serve quindi un episodio a indirizzare l’incontro ed è l’autorete di Andrini al 25′ che porta in vantaggio i ragazzi di mister Spilli. La squadra di Granoche però reagisce con veemenza e nel finale di tempo, in tre minuti ribalta il risultato. È Hrom il protagonista che va a segno due volte al 42′ e al 45′ sfruttando le indecisioni della difesa rossoblù.

Nella ripresa la Varesina prova a rimettere in piedi la gara ma le occasioni migliori sono di marca Oltrepò, con Lorenzi che tiene a galla i suoi. E al 38′ arriva il pareggio con Lahrhib che trasforma il penalty concesso per una trattenuta su Guri. Sembra che l’inerzia della gara possa virare a favore delle fenici e invece, a pochi giri di lancette dal 90′, la zampata di Svystelnkyk sigla il 3-2 finale e fa volare i tre punti lontano dall’Elmec Solar Stadium.

VARESINA – OLTREPÒ 2-3 (1-2)

Marcatori: 25′ pt aut. Andrini (V), 42′ pt Hrom (O), 45′ pt Hrom (O); 38′ st rig. Larhrib (V), 44′ st Svystelnkyk (O)

Varesina (4-3-3): Lorenzi; Miconi, Loeffen (26′ st Chiesa), Pirola, Vaz; Grieco (13′ st Baud Banaga), Valisena (18′ st Franzoni), Rosa (84’ Ghioldi); Cum (30′ st Costantino), Guri, Larhrib. A disposizione: Bovi, Ornaghi, Serraglia, Testa. Allenatore: Spilli

Oltrepò (3-5-2): Fossati, Bartoli, Momodu, Bernini; Lucino, Cabella, Raso, Semenza (24′ st Hu), Andrini (34′ st Svystelnkyk); Hrom (47′ st Busso), Franceschinis (13′ st Lo Monaco – 34′ st Cherif). A disposizione: Speziale, Chiellini, Busso, Infurna, Gandolfi. Allenatore: Granoche

Arbitro: Marco Targhetta di Castelfranco Veneto (Alessandro Rallo di Marsala – Luigi Ditta di Marsala)

Note – Clima soleggiato, campo in perfette condizioni. Spettatori: circa 250. Ammoniti: Bernini (O), Valisena (V), Grieco (V), Guri (V), Fossati (O), Baud Banaga (V). Angoli: 3-2. Recuperi: 1’+6′

SERIE D GIRONE B – II GIORNATA

Leon – Virtus CBG 1-1; Brusaporto – Real Calepina 0-3, CASTELLANZESE – CALDIERO 0-0, Pavia – Milan Futuro 1-2, Scanzorosciate – Sondrio 1-0, VARESINA – OLTREPO’ 2-3, Villa Valle – Caratese 1-2, Vogherese – Breno 0-0, Casatese – Chievo 1-3.

Classifica: ChievoVerona, Folgore Caratese 6; Oltrepò** 5; Caldiero 4; Real Calepina, Villa Valle, Milan Futuro*, Scanzorosciate, Brusaporto 3; Virtus CiseranoBergamo, Breno, Castellanzese 2; Leon*, Vogherese, Casatese Merate 1; Varesina, Sondrio, Pavia 0.

**= 1 punto di penalizzazione *= una partita in meno