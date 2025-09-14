Varesina ancora a secco: l’Oltrepò di Granoche passa 3-2 all’Elmec Solar Stadium
Seconda sconfitta in campionato per le fenici che sul campo casalingo vengono sconfitte dalla squadra dell'ex attaccante del Varese. Decisiva la rete di Svystelnkyk pochi istanti prima del 90'
Resta ancora a zero la Varesina dopo la seconda gara di campionato del Girone B di Serie D. A fare festa all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore è l’Oltrepò guidato dal “Diablo” Pablo Granoche che, se non fosse per la penalità di un punto, sarebbe in testa alla classifica a punteggio pieno. Per le fenici invece una sconfitta che brucia e che ben raffigura il momento negativo, non solo sul campo, ma anche fuori con il brutto infortunio della stellina Simone Sassi.
LA CRONACA
L’inizio partita è equilibrato, le due squadre ci provano senza però riuscire ad andare a segno. Serve quindi un episodio a indirizzare l’incontro ed è l’autorete di Andrini al 25′ che porta in vantaggio i ragazzi di mister Spilli. La squadra di Granoche però reagisce con veemenza e nel finale di tempo, in tre minuti ribalta il risultato. È Hrom il protagonista che va a segno due volte al 42′ e al 45′ sfruttando le indecisioni della difesa rossoblù.
Nella ripresa la Varesina prova a rimettere in piedi la gara ma le occasioni migliori sono di marca Oltrepò, con Lorenzi che tiene a galla i suoi. E al 38′ arriva il pareggio con Lahrhib che trasforma il penalty concesso per una trattenuta su Guri. Sembra che l’inerzia della gara possa virare a favore delle fenici e invece, a pochi giri di lancette dal 90′, la zampata di Svystelnkyk sigla il 3-2 finale e fa volare i tre punti lontano dall’Elmec Solar Stadium.
VARESINA – OLTREPÒ 2-3 (1-2)
Marcatori: 25′ pt aut. Andrini (V), 42′ pt Hrom (O), 45′ pt Hrom (O); 38′ st rig. Larhrib (V), 44′ st Svystelnkyk (O)
Varesina (4-3-3): Lorenzi; Miconi, Loeffen (26′ st Chiesa), Pirola, Vaz; Grieco (13′ st Baud Banaga), Valisena (18′ st Franzoni), Rosa (84’ Ghioldi); Cum (30′ st Costantino), Guri, Larhrib. A disposizione: Bovi, Ornaghi, Serraglia, Testa. Allenatore: Spilli
Oltrepò (3-5-2): Fossati, Bartoli, Momodu, Bernini; Lucino, Cabella, Raso, Semenza (24′ st Hu), Andrini (34′ st Svystelnkyk); Hrom (47′ st Busso), Franceschinis (13′ st Lo Monaco – 34′ st Cherif). A disposizione: Speziale, Chiellini, Busso, Infurna, Gandolfi. Allenatore: Granoche
Arbitro: Marco Targhetta di Castelfranco Veneto (Alessandro Rallo di Marsala – Luigi Ditta di Marsala)
Note – Clima soleggiato, campo in perfette condizioni. Spettatori: circa 250. Ammoniti: Bernini (O), Valisena (V), Grieco (V), Guri (V), Fossati (O), Baud Banaga (V). Angoli: 3-2. Recuperi: 1’+6′
SERIE D GIRONE B – II GIORNATA
Leon – Virtus CBG 1-1; Brusaporto – Real Calepina 0-3, CASTELLANZESE – CALDIERO 0-0, Pavia – Milan Futuro 1-2, Scanzorosciate – Sondrio 1-0, VARESINA – OLTREPO’ 2-3, Villa Valle – Caratese 1-2, Vogherese – Breno 0-0, Casatese – Chievo 1-3.
Classifica: ChievoVerona, Folgore Caratese 6; Oltrepò** 5; Caldiero 4; Real Calepina, Villa Valle, Milan Futuro*, Scanzorosciate, Brusaporto 3; Virtus CiseranoBergamo, Breno, Castellanzese 2; Leon*, Vogherese, Casatese Merate 1; Varesina, Sondrio, Pavia 0.
**= 1 punto di penalizzazione *= una partita in meno
