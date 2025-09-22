Venegono Superiore, la lite stradale degenera: una giovane donna ferita con un oggetto contundente
E' successo nel primo pomeriggio in via Marconi: l'episodio sarebbe iniziato con uno scambio verbale tra la giovane conducente e un altro automobilista, e si sarebbe poi trasformato in un'aggressione fisica
Una lite – scaturita a quanto pare per motivi di viabilità – degenera in un’aggressione, con una giovane donna ricoverata in ospedale in codice giallo. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi a Venegono Superiore, in via Guglielmo Marconi all’altezza del civico 32. A rimanere ferita è stata una 33enne, colpita alla gamba sinistra con un oggetto contundente da un uomo, tuttora non identificato. La ragazza è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Circolo di Varese, dove si trova attualmente per le cure del caso.
Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Castiglione Olona, intervenuti alla richiesta di soccorso insieme a un’ambulanza supportata dall’automedica, l’episodio sarebbe iniziato con uno scambio verbale tra la giovane conducente e un altro automobilista, e si sarebbe poi trasformato in un’aggressione fisica. L’uomo avrebbe estratto un oggetto contundente — la cui natura è ancora in fase di accertamento — colpendo la ragazza e provocandole una ferita alla gamba.
I Carabinieri della Compagnia di Saronno stanno conducendo accertamenti sia sull’identità dell’aggressore, che sulla dinamica precisa dei fatti.
