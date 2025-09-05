Vergiate ritrova l’asilo Rodari, riaperto dopo la riqualificazione

L’asilo comunale Gianni Rodari di Vergiate ha riaperto le porte dopo mesi di lavori che ne hanno completamente rinnovato spazi interni ed esterni.

Il cantiere, finanziato con i fondi del Pnrr per un totale di oltre 1,6 milioni di euro, aveva come obiettivo la riqualificazione energetica e la modernizzazione degli ambienti.

Durante il periodo di intervento i bambini erano stati ospitati nei locali della scuola primaria “De Amicis”, a poche centinaia di metri di distanza, soluzione che aveva permesso di garantire la continuità delle attività educative.

Alla riconsegna dell’edificio, il sindaco Daniele Parrino e l’assessore all’istruzione Stefania Gentile hanno sottolineato la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Un progetto a cui tenevamo moltissimo, nonostante qualche difficoltà siamo orgogliosi di aver potuto consegnare una struttura così bella alla comunità e ai nostri bambini. Vedere un asilo così bello fa venir voglia di tornare bambini».