Weekend di musica e cultura a Tradate e Casciago: due eventi imperdibili per gli appassionati

Il prossimo weekend si preannuncia ricco di eventi culturali e musicali in provincia di Varese, con due appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica dal vivo. Sabato 27 e domenica 28 settembre, Tradate e Casciago accoglieranno il pubblico per due concerti di alto livello, tutti ad ingresso libero, nei suggestivi scenari di Villa Truffini e Villa Castelbarco.

Sabato 27 settembre: Inaugurazione della Stagione di Tradate

Il primo evento del weekend sarà l’inaugurazione della Stagione di Tradate, che si terrà alle ore 21.00 presso la storica Villa Truffini. La serata, che dà il via alla nuova stagione di eventi culturali e musicali, offrirà l’opportunità di immergersi in un’atmosfera raffinata e accogliente, ideale per chi ama la musica dal vivo e l’arte in tutte le sue forme. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione, quindi sarà possibile partecipare semplicemente presentandosi sul posto.

Domenica 28 settembre: Chiusura della Stagione Musicale di Casciago

Il secondo appuntamento, altrettanto prestigioso, si svolgerà domenica 28 settembre, alle 18.00, a Villa Castelbarco a Casciago. Questo concerto segnerà la chiusura della Stagione Musicale di Casciago, una rassegna che ha saputo coinvolgere il pubblico con una selezione di concerti di alta qualità. La serata vedrà protagonista il duo Mercadante, composto dal clarinettista Rocco de Bernardis e dal pianista Leo Binetti. Insieme, i due musicisti proporranno un programma ricco di emozioni e virtuosismo, che promette di affascinare e sorprendere il pubblico. Anche questo evento è ad ingresso libero, con un’atmosfera intima e raffinata che ben si sposa con la bellezza della villa e dei suoi giardini.