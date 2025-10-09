Varese News

A Bisuschio una serata speciale “Sotto il Cielo del Monferrato”

Nell’ambito di “AstroOttobre 2025”, l’associazione astronomica M42 terrà una conferenza per svelare la nascita e il funzionamento del suo nuovo Osservatorio Remoto nel cuore del Monferrato

Incontri

10 Ottobre 2025

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 21:00 presso il Maxi Salone del Comune di Bisuschio (VA).

La conferenza, intitolata “Sotto il cielo del Monferrato”, vedrà come relatori Alessandro Merga e Maurizio Bosetti. Sarà un’occasione unica per scoprire l’affascinante percorso che ha portato alla realizzazione del nuovo Osservatorio Remoto M42, a partire dall’idea iniziale fino alla sua completa messa in opera.

I relatori illustreranno le sfide tecniche e organizzative superate per portare avanti il progetto e, soprattutto, presenteranno le opportunità che questo nuovo osservatorio offre per la ricerca scientifica e per la divulgazione astronomica aperta al pubblico.

L’evento è a ingresso libero ed è un’occasione unica per conoscere da vicino il mondo dell’astronomia, supportando l’impegno di M42 nel rendere l’universo più accessibile a tutti.

