A Busto Arsizio Coop Lombardia cede il supermercato di viale della Repubblica: focus sul rilancio e sulla sostenibilità

La risposta di Coop Lombardia, dopo il presidio dei lavoratori del negozio di viale Repubblica, conferma la cessione del punto vendita di Busto Arsizio a Eurospin. «Un’operazione – spiegano i vertici di Coop Lombardia – che si inserisce nel più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete commerciale, avviato per garantire la sostenibilità economica e il rilancio complessivo della Cooperativa in un contesto di mercato sempre più complesso e competitivo in modo particolare sul territorio bustocco.

NEL 2026 L’AMMODERNAMENTO DI MOLTI NEGOZI

Da qui la scelta di concentrare risorse ed iniziative commerciali sull’altro negozio di Busto Arsizio Duca d’Aosta aperto da pochi anni ed in fase di continua crescita. Per quanto concerne il resto del territorio, per il 2026 è previsto l’avvio di numerosi cantieri per la ristrutturazione e l’ammodernamento di molti negozi oltre che l’apertura di un nuovo “supermercato civico” a Bollate.

«La scelta, già ampiamente comunicata lo scorso mese – dichiarano i vertici di Coop Lombardia – risponde alla necessità di assicurare un equilibrio gestionale che possa consentire investimenti di risorse sui format più innovativi e performanti, come i nuovi punti vendita “Civico” e “Smart”, concepiti per coniugare convenienza, qualità e impatto ambientale ridotto, rafforzando il legame con le comunità locali».

IL RISPETTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

I vertici di Coop Lombardia sottolineano che: «Consapevole del valore umano e professionale che ha sempre caratterizzato le lavoratrici e i lavoratori di Busto Arsizio, la Cooperativa ha affrontato l’operazione con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle relazioni sindacali, assicurando il confronto e l’informazione preventiva alle rappresentanze. L’operazione garantirà sia il livello occupazionale che la continuità gestionale dei lavoratori e delle lavoratrici. Coop Lombardia continuerà a impegnarsi per salvaguardare il proprio ruolo sociale e mutualistico, sostenendo al contempo un processo di rinnovamento indispensabile per affrontare con solidità le sfide del mercato e proseguire nella propria missione cooperativa a beneficio di soci, lavoratori e comunità».