A Ceriano Laghetto arriva la Ciclofficina Mobile, un servizio gratuito per la manutenzione delle biciclette
Il servizio, proposto da BC Groane Fiab con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, offre gratuitamente interventi di autoriparazione delle biciclette nel mese di ottobre e novembre
Arriva a Ceriano Laghetto la Ciclofficina Mobile organizzata da BC Groane Fiab, con l’obiettivo di diffondere la cultura della cura e manutenzione della bicicletta, e promuovere anche così la mobilità sostenibile, supportando quanti scelgono la bicicletta per spostarsi.
Il servizio, proposto con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, offre gratuitamente interventi di autoriparazione delle biciclette, per tutti i ciclisti che necessitano di assistenza. La Ciclofficina Mobile è pensata per aiutare i cittadini a mantenere in buone condizioni le proprie biciclette, garantendo così una mobilità più sicura e confortevole.
Dove e quando si svolge
Gli interventi si terranno ogni mercoledì nei mesi di ottobre e novembre, dalle 16 alle 18.30, in tre diversi punti sul territorio di Ceriano Laghetto: in Municipio, al Centro Civico Dal Pozzo r al Centro Civico Brollo.
Ogni cittadino potrà usufruire della Ciclofficina Mobile previa prenotazione, che potrà essere effettuata via telefono o WhatsApp al numero 338 9281328, entro il giorno precedente all’intervento.
Come partecipare
La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti. Chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni o a prenotare un intervento, può visitare il sito internet www.bcgroanefiab.it, o contattare il numero sopra indicato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.