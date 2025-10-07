A Ceriano Laghetto arriva la Ciclofficina Mobile, un servizio gratuito per la manutenzione delle biciclette

Arriva a Ceriano Laghetto la Ciclofficina Mobile organizzata da BC Groane Fiab, con l’obiettivo di diffondere la cultura della cura e manutenzione della bicicletta, e promuovere anche così la mobilità sostenibile, supportando quanti scelgono la bicicletta per spostarsi.

Il servizio, proposto con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, offre gratuitamente interventi di autoriparazione delle biciclette, per tutti i ciclisti che necessitano di assistenza. La Ciclofficina Mobile è pensata per aiutare i cittadini a mantenere in buone condizioni le proprie biciclette, garantendo così una mobilità più sicura e confortevole.

Dove e quando si svolge

Gli interventi si terranno ogni mercoledì nei mesi di ottobre e novembre, dalle 16 alle 18.30, in tre diversi punti sul territorio di Ceriano Laghetto: in Municipio, al Centro Civico Dal Pozzo r al Centro Civico Brollo.

Ogni cittadino potrà usufruire della Ciclofficina Mobile previa prenotazione, che potrà essere effettuata via telefono o WhatsApp al numero 338 9281328, entro il giorno precedente all’intervento.

Come partecipare

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti. Chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni o a prenotare un intervento, può visitare il sito internet www.bcgroanefiab.it, o contattare il numero sopra indicato.