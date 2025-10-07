Varese News

A Ceriano Laghetto arriva la Ciclofficina Mobile, un servizio gratuito per la manutenzione delle biciclette

Il servizio, proposto da BC Groane Fiab con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, offre gratuitamente interventi di autoriparazione delle biciclette nel mese di ottobre e novembre

Arriva a Ceriano Laghetto la Ciclofficina Mobile organizzata da BC Groane Fiab, con l’obiettivo di diffondere la cultura della cura e manutenzione della bicicletta, e promuovere anche così la mobilità sostenibile, supportando quanti scelgono la bicicletta per spostarsi.

Il servizio, proposto con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, offre gratuitamente interventi di autoriparazione delle biciclette, per tutti i ciclisti che necessitano di assistenza. La Ciclofficina Mobile è pensata per aiutare i cittadini a mantenere in buone condizioni le proprie biciclette, garantendo così una mobilità più sicura e confortevole.

Dove e quando si svolge

Gli interventi si terranno ogni mercoledì nei mesi di ottobre e novembre, dalle 16 alle 18.30, in tre diversi punti sul territorio di Ceriano Laghetto: in Municipio, al Centro Civico Dal Pozzo r al Centro Civico Brollo.

Ogni cittadino potrà usufruire della Ciclofficina Mobile previa prenotazione, che potrà essere effettuata via telefono o WhatsApp al numero 338 9281328, entro il giorno precedente all’intervento.

Come partecipare

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti. Chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni o a prenotare un intervento, può visitare il sito internet www.bcgroanefiab.it, o contattare il numero sopra indicato.

Pubblicato il 07 Ottobre 2025
