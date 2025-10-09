Varese News

Varese Laghi

A Induno Olona inizia la progettazione per la riqualificazione di Centro Storico e Via Jamoretti

Nella commissione di martedì 7 ottobre gli assessori Raimondo Gandolla e Marco Mezzalira hanno illustrato l’impostazione generale, che verrà presto formalizzata con gli incarichi di progettazione

via jamoretti induno olona

Si è svolta martedì sera, 7 ottobre, la Commissione Lavori Pubblici del Comune di Induno Olona, interamente dedicata a due progetti di fondamentale importanza per il futuro del paese: la riqualificazione del centro storico e l’intervento su via Jamoretti.

Come già annunciato nel corso dell’ultimo consiglio comunale, l’iter è arrivato al punto dell’assegnazione degli incarichi di progettazione ai professionisti che approfondiranno le due tematiche.

Gli assessori Raimondo Gandolla e Marco Mezzalira, invitati a partecipare alla commissione, hanno illustrato l’impostazione generale, che verrà presto formalizzata con gli incarichi di progettazione.

«Si tratta di interventi di ampio respiro e di lunga realizzazione – spiegano dalla lista Insieme per Induno Olona del sindaco Giorgio Castelli -, per i quali è importante che tutti i gruppi consiliari e gli organi politici partecipino attivamente alla costruzione del percorso».

Il capogruppo Lucarelli ha sottolineato l’importanza di utilizzare le sedi istituzionali — Commissione e Consiglio comunale — come luoghi di confronto e proposta, dove si può davvero creare valore aggiunto per il Paese.

«Le presidenze delle commissioni – concludono -, affidate alle minoranze, nascono proprio per favorire il dialogo e un contributo costruttivo al lavoro dell’Amministrazione».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.