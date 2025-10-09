A Induno Olona inizia la progettazione per la riqualificazione di Centro Storico e Via Jamoretti
Nella commissione di martedì 7 ottobre gli assessori Raimondo Gandolla e Marco Mezzalira hanno illustrato l’impostazione generale, che verrà presto formalizzata con gli incarichi di progettazione
Si è svolta martedì sera, 7 ottobre, la Commissione Lavori Pubblici del Comune di Induno Olona, interamente dedicata a due progetti di fondamentale importanza per il futuro del paese: la riqualificazione del centro storico e l’intervento su via Jamoretti.
Come già annunciato nel corso dell’ultimo consiglio comunale, l’iter è arrivato al punto dell’assegnazione degli incarichi di progettazione ai professionisti che approfondiranno le due tematiche.
Gli assessori Raimondo Gandolla e Marco Mezzalira, invitati a partecipare alla commissione, hanno illustrato l’impostazione generale, che verrà presto formalizzata con gli incarichi di progettazione.
«Si tratta di interventi di ampio respiro e di lunga realizzazione – spiegano dalla lista Insieme per Induno Olona del sindaco Giorgio Castelli -, per i quali è importante che tutti i gruppi consiliari e gli organi politici partecipino attivamente alla costruzione del percorso».
Il capogruppo Lucarelli ha sottolineato l’importanza di utilizzare le sedi istituzionali — Commissione e Consiglio comunale — come luoghi di confronto e proposta, dove si può davvero creare valore aggiunto per il Paese.
«Le presidenze delle commissioni – concludono -, affidate alle minoranze, nascono proprio per favorire il dialogo e un contributo costruttivo al lavoro dell’Amministrazione».
