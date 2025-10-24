A Lavena Ponte Tresa sospesa per 10 giorni la licenza di una sala scommesse dove erano stati sorpresi 10 minorenni
Provvedimento del Questore dopo un controllo congiunto di Polizia di Stato e Polizia Locale: gravi violazioni alla normativa sui giochi d’azzardo
È stata sospesa per 10 giorni la licenza di una sala scommesse di Lavena Ponte Tresa, dopo che dieci minorenni sono stati sorpresi all’interno dell’esercizio mentre scommettevano. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Varese, Carlo Mazza, sulla base dell’articolo 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
Il controllo è stato eseguito dalla Squadra Amministrativa della Polizia di Stato insieme alla Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, che avrebbero accertato gravi violazioni della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda il divieto assoluto di gioco per i minori di 18 anni.
L’intervento rientra tra quelli previsti a tutela dell’ordine pubblico e della legalità, con particolare attenzione ai luoghi in cui si svolgono attività di gioco e scommesse.
La presenza di minori in una sala giochi rappresenta una violazione particolarmente grave, che ha portato all’emissione immediata del provvedimento di sospensione.
Dieci minorenni sorpresi a giocare d’azzardo: blitz in una sala scommesse di Lavena Ponte Tresa
