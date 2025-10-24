Varese News

Varese Laghi

A Lavena Ponte Tresa sospesa per 10 giorni la licenza di una sala scommesse dove erano stati sorpresi 10 minorenni

Provvedimento del Questore dopo un controllo congiunto di Polizia di Stato e Polizia Locale: gravi violazioni alla normativa sui giochi d’azzardo

sala slot

È stata sospesa per 10 giorni la licenza di una sala scommesse di Lavena Ponte Tresa, dopo che dieci minorenni sono stati sorpresi all’interno dell’esercizio mentre scommettevano. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Varese, Carlo Mazza, sulla base dell’articolo 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Il controllo è stato eseguito dalla Squadra Amministrativa della Polizia di Stato insieme alla Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, che avrebbero accertato gravi violazioni della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda il divieto assoluto di gioco per i minori di 18 anni.

L’intervento rientra tra quelli previsti a tutela dell’ordine pubblico e della legalità, con particolare attenzione ai luoghi in cui si svolgono attività di gioco e scommesse.

La presenza di minori in una sala giochi rappresenta una violazione particolarmente grave, che ha portato all’emissione immediata del provvedimento di sospensione.

Dieci minorenni sorpresi a giocare d’azzardo: blitz in una sala scommesse di Lavena Ponte Tresa

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.