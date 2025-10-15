A Masnago apre “Casa Mastini” per tifare giallonero anche nelle partite in trasferta
All’interno de “Al posto giusto” una sala per guardare gli incontri in compagnia con - per chi lo vuole - un menù con i colori della società
Fare il tifo per la squadra del cuore sugli spalti di uno stadio o di un palasport è sicuramente la cosa più bella, per chi ama lo sport. Ma quando non è possibile seguire direttamente la partita, è altrettanto divertente e coinvolgente ritrovarsi insieme per trepidare davanti alla tv.
Seguendo questo principio, e sfruttando le diretta della web tv della federazione, i tifosi varesini dell’hockey da oggi hanno un punto di ritrovo ufficiale. Si chiama “Casa Mastini” e trova posto in una delle sale de “Al posto giusto”, ristorante/pizzeria che ha sede a Masnago in via Amendola 7, negli spazi del circolo storico del rione varesino.
A inaugurare la “stanza giallonera” arredata con maglie, bandiere e bastoni autografati (c’è anche quella del leggendario Jim Corsi), sono arrivati diversi giocatori a partire da capitan Vanetti (convalescente dopo l’infortunio alla spalla) per proseguire con gli stranieri (Pisarenko, Bastille, Mâkinen) e dal presidente Carlo Bino. Al suo fianco Mirko Reto, gestore del locale “Al Posto Giusto”, ma anche uno degli sponsor di maglia con il marchio TFS.
“Casa Mastini” sarà attiva soprattutto in occasione delle partite in trasferta della formazione di coach Da Rin e oltre alla trasmissione degli incontri su FISG TV proporrà una serie di piatti a tema come la “pizza giallonera” (in due versioni) con impasto al carbone e crema allo zafferano. E poi il menù hot dog e il “Mastinco”.
Il menu sarà attivo in concomitanza delle partite e prevede anche promozioni per le famiglie ma – sottolinea Reto – «non ci sarà obbligo di consumazione. Non è una operazione commerciale, ma un modo per migliorare l’aggregazione, per far conoscere meglio il mondo dell’hockey e per ricreare quel “mondo magico” che trovo ogni volta che entro al Palaghiaccio».
