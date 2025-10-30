Varese News

A Sesto Calende le elezioni del consiglio comunale dei ragazzi: a novembre il sindaco

Dopo anni di assenza si sono svolti gli scrutini per la consulta dei più giovani: la prima riunione a novembre con la proclamazione del sindaco. Nel frattempo la città ha aderito il progetto di eduzione stradale e civica "Ragazzi on the road"

Sesto Calende luoghi

Dopo quasi 10 anni di assenza, torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze a Sesto Calende, strumento di partecipazione ripristinato grazie a un nuovo regolamento condiviso con le scuole cittadine.

Lunedì 27 ottobre, tutte le classi quarte e quinte della primaria (elementari)e le prime della secondaria (le medie) sono state infatti coinvolte nelle elezioni dei nuovi consiglieri, al termine di una settimana di campagna elettorale vissuta con entusiasmo e impegno.

I neoeletti si riuniranno a novembre per scegliere il sindaco dei ragazzi e avviare le attività del nuovo Consiglio, affiancati da insegnanti, assessori e un facilitatore che li accompagneranno nel percorso di crescita e cittadinanza attiva.

RAGAZZI ON THE ROAD

Parallelamente, si è conclusa un’altra iniziativa dedicata ai ragazzi, la nuova edizione del progetto Ragazzi on the road, al quale il Comune di Sesto Calende ha aderito anche quest’anno. Il percorso si è chiuso domenica pomeriggio (26 ottobre) con un incontro di restituzione nella Prefettura di Varese, alla presenza dei partecipanti e delle istituzioni coinvolte.

In questa iniziativa di educazione stradale e civica, la Polizia Locale di Sesto Calende ha accolto due giovani che hanno affiancato gli agenti durante un turno pomeridiano e uno serale di servizio. L’obiettivo del progetto è promuovere la cultura della legalità, avvicinando i ragazzi alle istituzioni e rendendo tangibile l’esperienza di sicurezza, prevenzione e soccorso attraverso la collaborazione con le Forze dell’ordine e la rete del NUE 112.

Pubblicato il 30 Ottobre 2025
