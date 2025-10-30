A Sesto Calende le elezioni del consiglio comunale dei ragazzi: a novembre il sindaco
Dopo anni di assenza si sono svolti gli scrutini per la consulta dei più giovani: la prima riunione a novembre con la proclamazione del sindaco. Nel frattempo la città ha aderito il progetto di eduzione stradale e civica "Ragazzi on the road"
Dopo quasi 10 anni di assenza, torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze a Sesto Calende, strumento di partecipazione ripristinato grazie a un nuovo regolamento condiviso con le scuole cittadine.
Lunedì 27 ottobre, tutte le classi quarte e quinte della primaria (elementari)e le prime della secondaria (le medie) sono state infatti coinvolte nelle elezioni dei nuovi consiglieri, al termine di una settimana di campagna elettorale vissuta con entusiasmo e impegno.
I neoeletti si riuniranno a novembre per scegliere il sindaco dei ragazzi e avviare le attività del nuovo Consiglio, affiancati da insegnanti, assessori e un facilitatore che li accompagneranno nel percorso di crescita e cittadinanza attiva.
RAGAZZI ON THE ROAD
Parallelamente, si è conclusa un’altra iniziativa dedicata ai ragazzi, la nuova edizione del progetto Ragazzi on the road, al quale il Comune di Sesto Calende ha aderito anche quest’anno. Il percorso si è chiuso domenica pomeriggio (26 ottobre) con un incontro di restituzione nella Prefettura di Varese, alla presenza dei partecipanti e delle istituzioni coinvolte.
In questa iniziativa di educazione stradale e civica, la Polizia Locale di Sesto Calende ha accolto due giovani che hanno affiancato gli agenti durante un turno pomeridiano e uno serale di servizio. L’obiettivo del progetto è promuovere la cultura della legalità, avvicinando i ragazzi alle istituzioni e rendendo tangibile l’esperienza di sicurezza, prevenzione e soccorso attraverso la collaborazione con le Forze dell’ordine e la rete del NUE 112.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.