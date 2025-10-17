A Villa Recalcati a Varese una giornata di studio sulla disabilità visiva e l’inclusione
Martedì 28 ottobre la giornata dal titolo “La disabilità visiva tra barriere fisiche e culturali”, promossa da ATS Insubria insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Martedì 28 ottobre a Villa Recalcati si terrà una giornata di approfondimento dal titolo “La disabilità visiva tra barriere fisiche e culturali”. L’evento, promosso da ATS Insubria insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è aperto a cittadini, insegnanti, volontari e operatori del territorio.
Il convegno inizierà alle 9:15 e si protrarrà fino alle 17, e proporrà interventi di medici, assistenti sociali, esperti di tecnologie assistive e psicologi, oltre alle preziose testimonianze dei soci e dei volontari UICI Varese.
Tra i relatori Cristina Pasquino, presidente UICI Varese, e Maurizio Digiuni, responsabile ambulatorio glaucoma dell’Asst Sette Laghi, insieme a specialisti dell’inclusione scolastica, autonomia personale e intelligenza artificiale.
Il programma alternerà lezioni frontali a laboratori pratici, con spazio alla prevenzione, alle buone prassi di accompagnamento, all’uso della tecnologia e alle esperienze di lavoro e autonomia. Non mancherà il focus sulla lettura e scrittura Braille, sulle differenti patologie visive e sulla normativa di riferimento.
Il convegno vuole sensibilizzare la cittadinanza e formare chi, nella quotidianità, si occupa di inclusione: dai docenti, al personale sanitario, passando per i volontari. Gli organizzatori puntano a sfatare miti e preconcetti, offrendo dati chiari e comprensibili sulle difficoltà e sui percorsi di autonomia delle persone ipo/non vedenti.
Per iscriversi è necessario collegarsi al sito Refera (https://www.refera.it/intranet/insubria/?/corsi_ext/list). L’invito è esteso a tutti coloro che desiderano approfondire un tema di grande attualità, contribuendo in maniera concreta a una società più inclusiva.
