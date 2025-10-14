A8 Milano-Varese: chiude per una notte il tratto tra Busto Arsizio e Legnano
Lavori di pavimentazione nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. Chiusure anche allo svincolo di Busto Arsizio in entrambe le direzioni
Nella notte tra mercoledì 15 ottobre e giovedì 16 ottobre 2025, sarà chiuso il tratto autostradale della A8 Milano-Varese compreso tra gli svincoli di Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano, dalle 22:00 alle 5:00, per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione.
La chiusura comporterà l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, che sarà interdetto anche in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Milano che verso Varese.
Le alternative consigliate
Per chi è diretto a Milano, si consiglia, dopo l’uscita a Busto Arsizio, di seguire la viabilità ordinaria: SS336 in direzione Malpensa, poi SS33 del Sempione seguendo le indicazioni per Busto/Castellanza/Legnano/Cerro Maggiore, proseguire su via Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare in A8 allo svincolo di Legnano.
Per chi vuole entrare a Busto Arsizio in direzione Milano, è consigliato lo svincolo di Legnano.
Per entrare a Busto Arsizio in direzione Varese, l’alternativa è lo svincolo di Gallarate.
