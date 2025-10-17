Varese News

Varese Laghi

Al centro sportivo delle Bustecche un nuovo maxischermo

Una novità al centro gestito dal Varese Football Club che va ad aggiungersi ai tanti lavori che negli ultimi anni hanno rivoluzionato l'impianto sportivo

Maxischermo bustecche

Un nuovo elemento al Centro sportivo delle Bustecche. Non un nuovo giocatore per il Varese, ma un maxischemo che è stato installato a margine del campo principale dell’impianto sportivo del quartiere varesino.

Il sistema entrerà in funzione nelle prossime partite della società biancorossa e va ad aggiungersi ai tanti lavori fatti dal club per rivoluzionare il centro sportivo. Lo schermo gigante è stato installato a favore di tribuna, tra le due panchine.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.