Al centro sportivo delle Bustecche un nuovo maxischermo
Una novità al centro gestito dal Varese Football Club che va ad aggiungersi ai tanti lavori che negli ultimi anni hanno rivoluzionato l'impianto sportivo
Un nuovo elemento al Centro sportivo delle Bustecche. Non un nuovo giocatore per il Varese, ma un maxischemo che è stato installato a margine del campo principale dell’impianto sportivo del quartiere varesino.
Il sistema entrerà in funzione nelle prossime partite della società biancorossa e va ad aggiungersi ai tanti lavori fatti dal club per rivoluzionare il centro sportivo. Lo schermo gigante è stato installato a favore di tribuna, tra le due panchine.
