“Al lago”, una mostra fotografica sul perimetro del lago di Varese

Le fotografie, realizzate da Davide La Valle, raccontano con sguardo personale il perimetro del lago e la relazione tra uomo e ambiente

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle 15 alle 19.30, la Galleria DUEPUNTI di Varese ospita la mostra fotografica “Al lago”, un percorso per immagini dedicato al lago di Varese e al suo paesaggio, tra natura e interventi dell’uomo.

In esposizione alcune decine di scatti realizzati da Davide La Valle, varesino di origine e “cairolino” della maturità 1969, oggi in pensione dopo una lunga carriera accademica all’Università di Trento. La mostra nasce dal desiderio di percorrere idealmente tutto il perimetro del lago e raccontarlo in modo intimo e personale.

Un racconto per immagini del nostro lago

Le fotografie cercano di restituire la bellezza del lago di Varese, spesso data per scontata, attraverso uno sguardo attento ai contrasti e agli incontri tra il naturale e l’artificiale. L’acqua, la vegetazione, le costruzioni, le tracce lasciate dall’uomo e il tempo che passa: sono tutti elementi che dialogano nelle immagini in mostra.

«Il lago è parte della nostra identità, ma ci passiamo accanto troppo spesso senza guardarlo davvero» – spiega La Valle – «Questa mostra è un tentativo di fermare lo sguardo e riflettere su quel che ci circonda».

Un ritorno a casa e agli affetti

Per l’autore, “Al lago” è anche un ritorno a Varese e agli amici del liceo Cairoli, che si ritroveranno per l’occasione. Dopo una vita trascorsa tra studio, insegnamento e impegno universitario, La Valle si dedica oggi alla fotografia con passione e spirito di ricerca.

La Galleria DUEPUNTI e il legame con la città

Ad accogliere l’evento è la Galleria DUEPUNTI, aperta in via Bizzozzero da due artisti varesini, Paolina Ponzellini e H.H. Stillriver. Uno spazio d’arte che si propone di portare nuove proposte culturali nel cuore di Varese, nella via che collega Piazza della Motta a Piazza della Repubblica.