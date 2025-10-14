Al Nuovo di Varese il documentario su Dalai Lama firmato da Richard Gere
Una doppia proiezione per appassionati di cinema e interessati al Buddismo
Una doppia proiezione per appassionati di cinema e interessati al Buddismo: al Cinema Teatro Nuovo Varese (Viale dei Mille 39, VA) si terranno due proiezioni del documentario Dalai Lama – La saggezza della felicità, prodotto da Richard Gere, nell’anno del 90° compleanno del Dalai Lama.
Le proiezioni sono previste per giovedì 16/10 ore 21.00 e domenica 19/10 ore 18.00.
Trama:
Un documentario che offre un ritratto cinematografico del 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, in occasione del suo novantesimo compleanno. Nel film, il leader spirituale si rivolge direttamente al pubblico, condividendo la sua saggezza sulla ricerca della felicità nel mondo contemporaneo. La pellicola combina immagini personali del Dalai Lama, filmati d’archivio storici e scene attuali delle sfide globali che l’umanità affronta oggi.
Qui il trailer del film:
Entrambe le proiezioni saranno in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano.
Biglietti:
Intero: € 7 feriale, 8 € festivo/prefestivo
Ridotto (soci Filmstudio 90, ARCI, over 65, under 18): € 5.50 feriale, € 6.50 festivo/prefestivo
Ridotto soci Filmstudio 90 under 25: € 4
Per ulteriori informazioni contattare: filmstudio90@filmstudio90.it
Buona visione!
