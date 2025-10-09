Arrestata in centro a Varese per furto di vestiti e addobbi di Halloween

Capi di abbigliamento per 470 euro, tutti con la placca antitaccheggio rimossa ma con il cartellino di marca e prezzo ancora attaccato, quindi tutto pronto per venire, nel caso, rivenduto come nuovo e mai indossato. Ma fra la refurtiva trovata nell’auto di una donna di 55 anni residente in provincia di Varese, i carabinieri nella giornata di mercoledì hanno trovato anche dell’altro, cioè addobbi di halloween ritenuti refurtiva.

È così scattato l’arresto in flagranza di reato per furto aggravato che ha portato in cella per una notte la donna, incensurata, e rimessa in libertà dopo l’udienza di convalida avvenuta giovedì mattina d fronte al giudice monocratico Stefania Brusa.

La chiamata al 112 è arrivata ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Varese subito intervenuto da “Zara”, in pieno centro città dove la donna è stata fermata. I militari hanno subito trovato nella borsa della donna i capi d’abbigliamento risultati rubati. La 55enne, arrivata in auto a Varese, aveva parcheggiato la macchina poco distante: all’interno del veicolo i militari hanno trovato altra refurtiva, appunto oggetti legati agli addobbi in uso ad halloween, festa anglosassone che ha conquistato via via anche le nostre latitudini che si celebra la notte del 31 ottobre (le sue radici risalgono all’antico festival celtico di Samhain, che segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno. Durante questa notte si credeva che gli spiriti dei morti tornassero sulla Terra).

L’arresto della donna è stato convalidato dalla giudice; non è stata applicata alcuna misura cautelare. La donna è stata rimessa in libertà.