Arrestata in centro a Varese per furto di vestiti e addobbi di Halloween
I carabinieri del nucleo operativo radiomobile trovano indumenti rubati, e nell’auto della 55enne altra merce considerata refurtiva
Capi di abbigliamento per 470 euro, tutti con la placca antitaccheggio rimossa ma con il cartellino di marca e prezzo ancora attaccato, quindi tutto pronto per venire, nel caso, rivenduto come nuovo e mai indossato. Ma fra la refurtiva trovata nell’auto di una donna di 55 anni residente in provincia di Varese, i carabinieri nella giornata di mercoledì hanno trovato anche dell’altro, cioè addobbi di halloween ritenuti refurtiva.
È così scattato l’arresto in flagranza di reato per furto aggravato che ha portato in cella per una notte la donna, incensurata, e rimessa in libertà dopo l’udienza di convalida avvenuta giovedì mattina d fronte al giudice monocratico Stefania Brusa.
La chiamata al 112 è arrivata ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Varese subito intervenuto da “Zara”, in pieno centro città dove la donna è stata fermata. I militari hanno subito trovato nella borsa della donna i capi d’abbigliamento risultati rubati. La 55enne, arrivata in auto a Varese, aveva parcheggiato la macchina poco distante: all’interno del veicolo i militari hanno trovato altra refurtiva, appunto oggetti legati agli addobbi in uso ad halloween, festa anglosassone che ha conquistato via via anche le nostre latitudini che si celebra la notte del 31 ottobre (le sue radici risalgono all’antico festival celtico di Samhain, che segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno. Durante questa notte si credeva che gli spiriti dei morti tornassero sulla Terra).
L’arresto della donna è stato convalidato dalla giudice; non è stata applicata alcuna misura cautelare. La donna è stata rimessa in libertà.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.