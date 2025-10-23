Basket, nuove generazioni, disegnatrici e giochi di ruolo. Il supergiovedì in diretta su Radio Materia

Quattro appuntamenti in diretta nel giovedì di Radio Materia dalle 14,00 fino alle 22,30. Dall’associazione Covo alle storie simili e diverse di Marita Viola e Albachiara Rinaldi, disegnatrici per passione, passando da Luci a Masnago con il basket e per finire col trio di Fuori Frquenza alle 21.

Luci a Masnago 14,00

Analizzeremo con Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni il momento non facile della Openjobmetis Varese. Ospite speciale della puntata, lo speaker del palazzetto, Federico Pisanti. QUI per approfondire i temi.

Soci All Time 16,30

Ospiti di oggi della trasmissione realizzata con CSV Insubria una realtà giovane fatta di giovani che ha sede a Varese. Con noi avremo Gaia Bistoletti e Irene Beltrame che ci racconteranno le finalità e le azioni messe in campo dall’associazione.

Chi l’avrebbe mai detto 18,00

Appuntamento con le storie di Albachiara Rinaldi, commessa nella vita e disegnatrice per passione, e Marita Viola anche lei abile e delicata disegnatrice.

Fuori Frequenza 21,00

Hobbet, Gian e Giuseppe sono pronti a farci passare un’ora e mezza in leggerezza tra musica, battute e ospiti speciali i Ruolatori Seriali che ci racconteranno come organizzano i loro appuntamenti dedicati al gioco di ruolo.

