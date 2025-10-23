Basket, nuove generazioni, disegnatrici e giochi di ruolo. Il supergiovedì in diretta su Radio Materia
Si inizia alle 14 con la nuova puntata di Luci a Masnago per proseguire alle 16,30 con l'associazione Covo a Soci All Time, alle 18 i talenti nascosti di Albachiara e Marita e alle 21 si parla di giochi di ruolo con Fuori Frequenza
Quattro appuntamenti in diretta nel giovedì di Radio Materia dalle 14,00 fino alle 22,30. Dall’associazione Covo alle storie simili e diverse di Marita Viola e Albachiara Rinaldi, disegnatrici per passione, passando da Luci a Masnago con il basket e per finire col trio di Fuori Frquenza alle 21.
Luci a Masnago 14,00
Analizzeremo con Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni il momento non facile della Openjobmetis Varese. Ospite speciale della puntata, lo speaker del palazzetto, Federico Pisanti. QUI per approfondire i temi.
Soci All Time 16,30
Ospiti di oggi della trasmissione realizzata con CSV Insubria una realtà giovane fatta di giovani che ha sede a Varese. Con noi avremo Gaia Bistoletti e Irene Beltrame che ci racconteranno le finalità e le azioni messe in campo dall’associazione.
Chi l’avrebbe mai detto 18,00
Appuntamento con le storie di Albachiara Rinaldi, commessa nella vita e disegnatrice per passione, e Marita Viola anche lei abile e delicata disegnatrice.
Fuori Frequenza 21,00
Hobbet, Gian e Giuseppe sono pronti a farci passare un’ora e mezza in leggerezza tra musica, battute e ospiti speciali i Ruolatori Seriali che ci racconteranno come organizzano i loro appuntamenti dedicati al gioco di ruolo.
