Camminata in Rosa: successo di partecipazione nei tre comuni

Nella mattinata di domenica 5 ottobre si è svolta la Camminata in Rosa, evento benefico e non competitivo organizzato dai Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Venegono Inferiore, con la collaborazione delle associazioni del territorio. La partecipazione è stata significativa: 277 persone hanno scelto di indossare il colore simbolo della lotta contro il tumore al seno e di camminare insieme per ricordare quanto la prevenzione possa salvare vite.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle presidenti delle associazioni CAOS e Valbossa in Rosa, Adele Patrini e Adalisa Corbetta, per il loro impegno costante, e a tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

Presenti anche i rappresentanti istituzionali: i sindaci Giancarlo Frigeri e Mattia Premazzi e, per il Comune di Venegono Inferiore, la delegata del sindaco Emanuele Poretti, Alessandra Ferioli.

La Camminata in Rosa è stata non solo un momento di comunità, ma anche un messaggio forte: la prevenzione è un gesto semplice e fondamentale, e la solidarietà può diventare un potente strumento di sensibilizzazione.

