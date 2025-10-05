Camminata in Rosa: successo di partecipazione nei tre comuni
Una mattinata di solidarietà e prevenzione ha unito tre comunità per una causa importante: sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno e promuovere stili di vita sani.
Nella mattinata di domenica 5 ottobre si è svolta la Camminata in Rosa, evento benefico e non competitivo organizzato dai Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Venegono Inferiore, con la collaborazione delle associazioni del territorio. La partecipazione è stata significativa: 277 persone hanno scelto di indossare il colore simbolo della lotta contro il tumore al seno e di camminare insieme per ricordare quanto la prevenzione possa salvare vite.
Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle presidenti delle associazioni CAOS e Valbossa in Rosa, Adele Patrini e Adalisa Corbetta, per il loro impegno costante, e a tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.
Presenti anche i rappresentanti istituzionali: i sindaci Giancarlo Frigeri e Mattia Premazzi e, per il Comune di Venegono Inferiore, la delegata del sindaco Emanuele Poretti, Alessandra Ferioli.
La Camminata in Rosa è stata non solo un momento di comunità, ma anche un messaggio forte: la prevenzione è un gesto semplice e fondamentale, e la solidarietà può diventare un potente strumento di sensibilizzazione.
