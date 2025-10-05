Varese News

Salute

Camminata in Rosa: successo di partecipazione nei tre comuni

Una mattinata di solidarietà e prevenzione ha unito tre comunità per una causa importante: sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno e promuovere stili di vita sani.

Camminata in rosa

Nella mattinata di domenica 5 ottobre si è svolta la Camminata in Rosa, evento benefico e non competitivo organizzato dai Comuni di Castiglione Olona, Gornate Olona e Venegono Inferiore, con la collaborazione delle associazioni del territorio. La partecipazione è stata significativa: 277 persone hanno scelto di indossare il colore simbolo della lotta contro il tumore al seno e di camminare insieme per ricordare quanto la prevenzione possa salvare vite.
Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle presidenti delle associazioni CAOS e Valbossa in Rosa, Adele Patrini e Adalisa Corbetta, per il loro impegno costante, e a tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.
Presenti anche i rappresentanti istituzionali: i sindaci Giancarlo Frigeri e Mattia Premazzi e, per il Comune di Venegono Inferiore, la delegata del sindaco Emanuele Poretti, Alessandra Ferioli.
La Camminata in Rosa è stata non solo un momento di comunità, ma anche un messaggio forte: la prevenzione è un gesto semplice e fondamentale, e la solidarietà può diventare un potente strumento di sensibilizzazione.

Galleria fotografica

Camminata in rosa 4 di 6
Camminata in rosa
Camminata in rosa
Camminata in rosa
Camminata in rosa
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Camminata in rosa 4 di 6
Camminata in rosa
Camminata in rosa
Camminata in rosa
Camminata in rosa

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.