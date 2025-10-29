Campionati italiani e meeting nazionale di fondo a Pisa: buoni piazzamenti per la Canottieri Luino
La società gialloblù apre la stagione sulle lunghe distanze con dodici atleti in gara e risultati incoraggianti
Con la regata di domenica 26 ottobre a Pisa si apre la stagione delle gare sulle lunghe distanze. Il Canale dei Navicelli ha ospitato il Campionato Italiano di Fondo, riservato alle categorie agonistiche, abbinato al Meeting Nazionale di Fondo riservato alle categorie Allievi e Cadetti.
Oltre 1000 gli atleti in gara in rappresentanza di 81 club remieri provenienti da tutta Italia. 27 le finali disputate sulla distanza di 6.000 metri. La Canottieri Luino, presente con 12 atleti tra allievi C e under 17, ha aperto la stagione con buoni piazzamenti affrontando il difficile clima ventoso presente sul campo di gara: un buon punto di partenza che può solo che migliorare con la preparazione invernale.
Per la categoria Allievi C, ai piedi del podio il quattro di coppia femminile di Emma Donnarumma, Vanessa Bianchi, Laila Funaro e Giulia Gomiero, mentre si piazza al decimo posto il quattro di coppia maschile di Tommaso Seminatore, Martino Scalfone, Carmine Melone e Leonardo Mechelli. Nella difficile specialità del singolo under 17 Tiago Funaro, Emanuele Buzzi, Emanuele Fognini e Cristian Bassi D’Alessio si piazzano rispettivamente al 30°, 41°, 59° e 67° posto su 75 singolisti partecipanti.
Il Team gialloblù si prepara ora per il tradizionale appuntamento del Trofeo Silver Skiff di Torino, in programma il weekend dell’8 e del 9 novembre, giunto alla XXXVI edizione.
