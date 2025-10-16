Cane precipita nel pozzo a Olgiate Olona, salvato dai vigili del fuoco dopo ore
Complesso intervento dei pompieri, supportati anche da un escavatore privato
I vigili del fuoco sono intervenuti a Olgiate Olona in via Diaz per soccorrere un cane precipitato per circa sette metri all’interno di un pozzo.
Un intervento complesso, iniziato alle 13.50: dopo alcune ore di lavoro necessarie per allargare il buco, anche grazie ad un escavatore di un privato, gli operatori sono riusciti a raggiungere l’animale e trarlo in salvo.
Il cane in buone condizioni di salute ed è stato riaffidato alla padrona che ha seguito tutte le fasi delle operazioni.
