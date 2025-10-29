Cani poliziotto in visita alla scuola dell’infanzia di Maddalena a Somma Lombardo
L'incontro ci sarà il prossimo 11 novembre. L’obiettivo è di avvicinare i bambini al mondo delle forze dell’ordine, mostrando come i cani poliziotto collaborano con i loro conduttori per garantire sicurezza e benessere
L’11 novembre la scuola dell’infanzia di Maddalena, frazione di Somma Lombardo, ospiterà un incontro speciale con l’Unità Cinofila della Polizia di Stato.
L’iniziativa, parte delle attività di educazione alla legalità e al rispetto delle regole, ha l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo delle forze dell’ordine, mostrando come i cani poliziotto collaborano con i loro conduttori per garantire sicurezza e benessere.
Durante l’incontro, i bambini potranno osservare da vicino i cani in azione, conoscere il loro addestramento e comprendere l’importanza del rapporto di fiducia e collaborazione tra animale e agente.
L’attività offrirà un momento educativo, divertente e ricco di valori come il rispetto, la solidarietà e la responsabilità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.