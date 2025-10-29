Cani poliziotto in visita alla scuola dell’infanzia di Maddalena a Somma Lombardo

L’11 novembre la scuola dell’infanzia di Maddalena, frazione di Somma Lombardo, ospiterà un incontro speciale con l’Unità Cinofila della Polizia di Stato.

L’iniziativa, parte delle attività di educazione alla legalità e al rispetto delle regole, ha l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo delle forze dell’ordine, mostrando come i cani poliziotto collaborano con i loro conduttori per garantire sicurezza e benessere.

Durante l’incontro, i bambini potranno osservare da vicino i cani in azione, conoscere il loro addestramento e comprendere l’importanza del rapporto di fiducia e collaborazione tra animale e agente.

L’attività offrirà un momento educativo, divertente e ricco di valori come il rispetto, la solidarietà e la responsabilità.