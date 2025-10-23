Caos a Busto Arsizio: una vettura in avaria paralizza il traffico all’ingresso autostradale per Varese

Mattinata complicata a Busto Arsizio, dove un’auto in avaria ha bloccato l’accesso all’autostrada in direzione Varese, all’altezza dell’imbocco dalla superstrada 336. Il problema si è verificato intorno alle 12 di oggi, giovedì 23 ottobre, e sta causando forti disagi alla viabilità, con code lunghissime che coinvolgono non solo la superstrada ma anche la viabilità ordinaria nelle vicinanze.

Attese e disagi: «Fermi da quasi un’ora»

Sul posto è presente la Polizia Stradale, che sta gestendo l’emergenza, ma al momento si è ancora in attesa dell’arrivo del carro attrezzi per la rimozione del veicolo fermo. nel frattempo è impedito il passaggio degli altri veicoli e non sono state attivate deviazioni temporanee, contribuendo ad aggravare la congestione.

Le ripercussioni del blocco si stanno facendo sentire in tutta l’area circostante. I rallentamenti partono ben prima dell’ingresso autostradale e coinvolgono la superstrada 336 e le vie limitrofe. Numerosi automobilisti segnalano tempi di attesa superiori ai 45 minuti.