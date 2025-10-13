Caravate, riprendono i lavori per l’acquedotto: senso unico alternato per un mese

Seconda “puntata” a Caravate per i lavori necessari alla sistemazione dell‘acquedotto comunale. Tra agosto e settembre erano stati effettuati i primi interventi nei pressi dell’oratorio e della chiesa di Sant’Agostino, e per qualche settimana il paese aveva dovuto ridisegnare la viabilità perché in quel caso non si poteva evitare la chiusura totale di via XXV Aprile, la strada provinciale (numero 32) che attraversa tutta Caravate. (foto di repertorio)

Oggi, lunedì 13 ottobre, i lavori – curati da Lereti – ripartono ma il nuovo cantiere sarà regolato con un semaforo e con il relativo senso unico alternato. Il tratto interessato è quello tra la zona delle scuole medie (incrocio tra via XXV Aprile e via Leopardi) e la via Cadario; si tratta alcune decine di metri pianeggianti nei pressi del distributore di carburante.

Secondo le previsioni, gli interventi dureranno per circa un mese durante il quale resterà in funzione il semaforo. Nei prossimi mesi sarà quindi necessario un terzo cantiere, che sarà posizionato sempre sulla Provinciale ma dal Municipio in direzione di Gemonio.